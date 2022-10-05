Прокуратура сообщила о подозрении организатору схемы перевозки ворованного в Украине зерна через оккупированный Крым

Суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" с февраля по июнь 2022 года перевозили награбленное украинское зерно в третьи страны, отметили в прокуратуре Фото: vesselfinder.com

Об этом 5 октября сообщается в Facebook ведомства.

Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы как "организация нарушений порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины)".

"Подозреваемый, гражданин РФ, занимая должность генерального директора судоходной компании "Крейн Марин Контрактор", организовывал схемы маршрутов и руководил систематическими незаконными нарушениями порядка въезда/выезда с/на временно оккупированный полуостров, – говорится в сообщении. – В частности, установлено, что находящиеся в собственности указанной компании суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" с февраля по июнь 2022 года систематически осуществляли незаконные мероприятия в закрытый Севастопольский морской торговый порт и выходы из него для перевозки награбленного украинского зерна в третьи страны".