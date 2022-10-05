ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокуратура сообщила о подозрении организатору схемы перевозки ворованного в Украине зерна через оккупированный Крым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" с февраля по июнь 2022 года перевозили награбленное украинское зерно в третьи страны, отметили в прокуратуре
Суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" с февраля по июнь 2022 года перевозили награбленное украинское зерно в третьи страны, отметили в прокуратуре
Фото: vesselfinder.com

Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении гендиректору российской компании – владельца судов, которые использовались в схеме перевозки оккупантами ворованного в Украине зерна через аннексированный полуостров в третьи страны.

Об этом 5 октября сообщается в Facebook ведомства.

Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы как "организация нарушений порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины)".

"Подозреваемый, гражданин РФ, занимая должность генерального директора судоходной компании "Крейн Марин Контрактор", организовывал схемы маршрутов и руководил систематическими незаконными нарушениями порядка въезда/выезда с/на временно оккупированный полуостров, – говорится в сообщении. – В частности, установлено, что находящиеся в собственности указанной компании суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" с февраля по июнь 2022 года систематически осуществляли незаконные мероприятия в закрытый Севастопольский морской торговый порт и выходы из него для перевозки награбленного украинского зерна в третьи страны".

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/pfbid0axCESqfBex8yTBxLSLp7PiNTL52Hyhk3VSEaJuU2Jw3fkZtw2cns56EvMLPq3xJQl

Контекст:

По состоянию на конец июля было известно, что российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ информировал, что для вывоза украинского зерна существует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда. По его словам, краденое украинское зерно перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока.

1 сентября мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты незаконно вывезли из города миллионы тонн украинского зерна

8 сентября капитанам двух судов, которые под флагом Российской Федерации участвовали в незаконном вывозе украинского зерна из Крыма, сообщили о подозрении.

22 сентября правоохранители сообщили гражданину Украины и двум гражданам РФ о подозрении в поставках в Россию похищенного украинского урожая из Запорожской области.

Теги: Россия, Крым, Украина, прокуратура, похищение, перевозки, подозрение, российские оккупанты, зерно, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
"Дальше оставаться в стороне не вижу возможности". Украинский теннисист Долгополов отправился добровольцем на фронт
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
Писательница Карпа: Цивилизованный мир надо оградить от всего российского. Это культура воров и насильников
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
В сети показали возможную реакцию матери Илона Маска на его заявления об Украине. Видео
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
"Это не подарки и игрушки". Полякова рассказала о главном желании своей "чудаковатой" дочери
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул о стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин показал Дорофееву без бюстгальтера и трусов. Фото (239331)
2
"Думал, почему он вернулся. Теперь понял". Серга прокомментировал слова Потапа о том, что тот, находясь за границей, вступил в тероборону (143044)
3
"Эта ситуация, как бы ни противно это звучало, пошла ему на пользу". Данилко высказался о президентстве Зеленского (142391)
4
Потап после возвращения в Украину обнародовал документ, подтверждающий, что он c марта состоит в теробороне. Фото (124689)
5
"Ничего не понятно, но очень интересно". Арестович озадачил сеть снимком с Подоляком (95128)
6
Невзоров о Собчак: У нее была медиароль делать вид, что "премьерки" и выщипка лобкового волоса остаются наиглавнейшими событиями России (94387)
7
Почему мировые дизайнеры без ума от украинской модели Кристи Пономарь (81078) G
8
49-летний Данилко: У меня не будет семьи. Я это уже понимаю. Ничего страшного (62443)
 
 
 
 