Прокуратура сообщила о подозрении организатору схемы перевозки ворованного в Украине зерна через оккупированный Крым

Об этом 5 октября сообщается в Facebook ведомства.
Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы как "организация нарушений порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины)".
"Подозреваемый, гражданин РФ, занимая должность генерального директора судоходной компании "Крейн Марин Контрактор", организовывал схемы маршрутов и руководил систематическими незаконными нарушениями порядка въезда/выезда с/на временно оккупированный полуостров, – говорится в сообщении. – В частности, установлено, что находящиеся в собственности указанной компании суда "Матрос Позынич", "Михаил Ненашев" и "Матрос Кошка" с февраля по июнь 2022 года систематически осуществляли незаконные мероприятия в закрытый Севастопольский морской торговый порт и выходы из него для перевозки награбленного украинского зерна в третьи страны".
По состоянию на конец июля было известно, что российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна.
Посол Украины в Ливане Игорь Осташ информировал, что для вывоза украинского зерна существует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда. По его словам, краденое украинское зерно перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока.
1 сентября мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что российские оккупанты незаконно вывезли из города миллионы тонн украинского зерна.
8 сентября капитанам двух судов, которые под флагом Российской Федерации участвовали в незаконном вывозе украинского зерна из Крыма, сообщили о подозрении.
22 сентября правоохранители сообщили гражданину Украины и двум гражданам РФ о подозрении в поставках в Россию похищенного украинского урожая из Запорожской области.