РосСМИ пишут, что на саммит G20 от России поедет Мишустин. Песков отреагировал

Его попросили прокомментировать информацию о том, что делегацию РФ будет возглавлять премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом писали российские Telegram-каналы, в частности BAZA, со ссылкой на собеседника в администрации президента.
"Окончательно вопрос еще не решен, но с большой долей вероятности главой российской делегации будет премьер", – цитирует BAZA источник.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский еще не решил окончательно, поедет ли на саммит "Большой двадцатки".
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.