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РосСМИ пишут, что на саммит G20 от России поедет Мишустин. Песков отреагировал

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РосСМИ писали, что на встрече G20 Россию будет представлять Мишустин
РосСМИ писали, что на встрече G20 Россию будет представлять Мишустин
Фото: EPA

Кто будет представлять Россию на предстоящем саммите G20, который состоится на Бали (Индонезия) 15--16 ноября, еще решается. Об этом заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС.

Его попросили прокомментировать информацию о том, что делегацию РФ будет возглавлять премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом писали российские Telegram-каналы, в частности BAZA, со ссылкой на собеседника в администрации президента. 

"Окончательно вопрос еще не решен, но с большой долей вероятности главой российской делегации будет премьер", – цитирует BAZA источник.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский еще не решил окончательно, поедет ли на саммит "Большой двадцатки".

Контекст:

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить и из G20. Однако исключение России из G20 является более сложной процедурой, чем исключение из G8, для этого требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы президента Украины Владимира Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".

В правительствах Италии и Великобритании высказывали мнение, что Путина не будет на Бали. Но президент Индонезии говорил в августе, что Путин сказал ему, что приедет лично.

Теги: Россия, Владимир Путин, Индонезия, Дмитрий Песков, G20, Бали, саммит G20, Михаил Мишустин
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