РосСМИ пишут, что на саммит G20 от России поедет Мишустин. Песков отреагировал

Его попросили прокомментировать информацию о том, что делегацию РФ будет возглавлять премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом писали российские Telegram-каналы, в частности BAZA, со ссылкой на собеседника в администрации президента.

"Окончательно вопрос еще не решен, но с большой долей вероятности главой российской делегации будет премьер", – цитирует BAZA источник.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский еще не решил окончательно, поедет ли на саммит "Большой двадцатки".