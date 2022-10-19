Зеленский обсудил с Эрдоганом продление "зерновой инициативы" и войну Украины против России

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в "зерновой инициативе" и ее продлении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", – написал глава Украинского государства.
Продовжив дружній діалог з Президентом * @RTErdogan. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили * - * взаємодію у безпековій сфері.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022
Эрдоган и Зеленский в ходе беседы обсудили последние события российско-украинской войны, отмечается в Twitter президента Турции.
"Во время разговора президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах, и заявил, что готов внести любой необходимый вклад в прекращение войны путем переговоров", – указывается в Twitter главы Турецкого государства.
Cumhurba * kan * Erdo * an, görü * mede, diplomatik çözüm vizyonunu her ko * ulda canl * tutmak gerekti * ini belirterek, sava * n müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katk * y * sunmaya haz * r olduklar * n * ifade etti.— T.C. Cumhurba * kanl * (@tcbestepe) October 19, 2022
Спикер Эрдогана заявил 18 октября, что Турция выступает за продление "зернового соглашения". При этом он отметил о "необходимости" поставок российской агропродукции на мировые рынки.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. После возобновления работы украинских портов морским путем Украина экспортировала почти 8 млн тонн продовольствия, рассказал 16 октября Зеленский.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.
"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.