Зеленский обсудил с Эрдоганом продление "зерновой инициативы" и войну Украины против России

Cumhurba * kan * Erdo * an, görü * mede, diplomatik çözüm vizyonunu her ko * ulda canl * tutmak gerekti * ini belirterek, sava * n müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katk * y * sunmaya haz * r olduklar * n * ifade etti.