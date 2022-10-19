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Зеленский обсудил с Эрдоганом продление "зерновой инициативы" и войну Украины против России

Зеленский (на фото) сообщил, что продолжил "дружеский диалог" с Эрдоганом
Зеленский (на фото) сообщил, что продолжил "дружеский диалог" с Эрдоганом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 19 октября провел разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в "зерновой инициативе" и ее продлении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", – написал глава Украинского государства.

Эрдоган и Зеленский в ходе беседы обсудили последние события российско-украинской войны, отмечается в Twitter президента Турции.  

"Во время разговора президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах, и заявил, что готов внести любой необходимый вклад в прекращение войны путем переговоров", – указывается в Twitter главы Турецкого государства.

Спикер Эрдогана заявил 18 октября, что Турция выступает за продление "зернового соглашения". При этом он отметил о "необходимости" поставок российской агропродукции на мировые рынки.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа. После возобновления работы украинских портов морским путем Украина экспортировала почти 8 млн тонн продовольствия, рассказал 16 октября Зеленский.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, переговоры, экспорт, Владимир Зеленский, президент, безопасность, суверенитет, судоходство, соглашение, зерно
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