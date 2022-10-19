Зеленский обсудил с Эрдоганом продление "зерновой инициативы" и войну Украины против России

Зеленский (на фото) сообщил, что продолжил "дружеский диалог" с Эрдоганом Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Отметил особую роль Турции в "зерновой инициативе" и ее продлении. Высоко оценили украинско-турецкое взаимодействие в сфере безопасности", – написал глава Украинского государства.

Продовжив дружній діалог з Президентом * @RTErdogan. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні. Високо оцінили * - * взаємодію у безпековій сфері. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022

Эрдоган и Зеленский в ходе беседы обсудили последние события российско-украинской войны, отмечается в Twitter президента Турции.

"Во время разговора президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах, и заявил, что готов внести любой необходимый вклад в прекращение войны путем переговоров", – указывается в Twitter главы Турецкого государства.

Cumhurba * kan * Erdo * an, görü * mede, diplomatik çözüm vizyonunu her ko * ulda canl * tutmak gerekti * ini belirterek, sava * n müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katk * y * sunmaya haz * r olduklar * n * ifade etti. — T.C. Cumhurba * kanl * (@tcbestepe) October 19, 2022

Спикер Эрдогана заявил 18 октября, что Турция выступает за продление "зернового соглашения". При этом он отметил о "необходимости" поставок российской агропродукции на мировые рынки.