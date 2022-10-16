Украина за время войны экспортировала почти 8 млн тонн продовольствия морским путем – Зеленский

"С июля мы поставляем именно тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность. Причем именно тем сегментам продовольственного рынка, которые обеспечивают потребление некоторых наиболее хрупких стран в Африке и Азии. И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полны, все же мы смогли экспортировать почти 8 млн тонн продовольствия по морскому пути – это более 300 судов", – сообщил Зеленский.

По его словам, 60% этого объема было направлено в Африку и Азию.

"Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную в следующем году. Но и для всего мира одна из ключевых гарантий стабильности", – добавил президент.