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ОБЩЕСТВО

Украина за время войны экспортировала почти 8 млн тонн продовольствия морским путем – Зеленский

Из украинских портов отправились 300 суден с агропродукцией
Из украинских портов отправились 300 суден с агропродукцией
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

После возобновления работы украинских портов морским путем Украина экспортировала почти 8 млн тонн продовольствия. Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, текст обращения опубликовал Офис президента.

"С июля мы поставляем именно тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность. Причем именно тем сегментам продовольственного рынка, которые обеспечивают потребление некоторых наиболее хрупких стран в Африке и Азии. И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полны, все же мы смогли экспортировать почти 8 млн тонн продовольствия по морскому пути – это более 300 судов", – сообщил Зеленский.

По его словам, 60% этого объема было направлено в Африку и Азию.

"Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную в следующем году. Но и для всего мира одна из ключевых гарантий стабильности", – добавил президент.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина

Зерновое соглашение было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, зерно
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