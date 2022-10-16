В ООН считают, что зерновая инициатива может быть продлена и расширена

По словам Абдуллы, нет никаких оснований полагать, что сделка не будет продлена.
Он отметил, что все услышанное им "указывает на то, что соглашение будет не только продлено, но и потенциально расширено". По его словам, састь из этого потенциально связана с "позиционированием", но он не думает, что речь идет о том, чтобы действительно попытаться остановить инициативу. Представитель ООН отметил, что в интересах всех сторон сохранить экспортный коридор в рабочем состоянии и расширить его.
Абдулла сказал, что Киев хочет продления более чем на год, чтобы избежать 120-дневного цикла и обеспечить экспорт урожая следующего года, а также включения в сделку Николаевского порта. В то же время РФ требует возобновления экспорта аммикака.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.
Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.
Зерновое соглашение было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.