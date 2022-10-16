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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ООН считают, что зерновая инициатива может быть продлена и расширена

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Зерновое соглашение подписано на 120 дней
Зерновое соглашение подписано на 120 дней
Фото: EPA

Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулла считает, что есть шансы не только на продление зернового соглашения, но и на его расширение. Об этом он заявил в интервью Politico, которое вышло 14 октября.

По словам Абдуллы, нет никаких оснований полагать, что сделка не будет продлена.

Он отметил, что все услышанное им "указывает на то, что соглашение будет не только продлено, но и потенциально расширено". По его словам, састь из этого потенциально связана с "позиционированием", но он не думает, что речь идет о том, чтобы действительно попытаться остановить инициативу. Представитель ООН отметил, что в интересах всех сторон сохранить экспортный коридор в рабочем состоянии и расширить его.

Абдулла сказал, что Киев хочет продления более чем на год, чтобы избежать 120-дневного цикла и обеспечить экспорт урожая следующего года, а также включения в сделку Николаевского порта. В то же время РФ требует возобновления экспорта аммикака.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина

Зерновое соглашение было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, ООН, Черное море, война России против Украины, Черноморск, зерно
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