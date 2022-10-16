В ООН считают, что зерновая инициатива может быть продлена и расширена

По словам Абдуллы, нет никаких оснований полагать, что сделка не будет продлена.

Он отметил, что все услышанное им "указывает на то, что соглашение будет не только продлено, но и потенциально расширено". По его словам, састь из этого потенциально связана с "позиционированием", но он не думает, что речь идет о том, чтобы действительно попытаться остановить инициативу. Представитель ООН отметил, что в интересах всех сторон сохранить экспортный коридор в рабочем состоянии и расширить его.

Абдулла сказал, что Киев хочет продления более чем на год, чтобы избежать 120-дневного цикла и обеспечить экспорт урожая следующего года, а также включения в сделку Николаевского порта. В то же время РФ требует возобновления экспорта аммикака.