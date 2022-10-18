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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Турция выступает за продление "зернового соглашения" – спикер Эрдогана

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"Зерновое соглашение" было подписано в конце июля
"Зерновое соглашение" было подписано в конце июля
Фото: EPA

Турция выступает за продление "зернового соглашения". Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала А Haber, сообщило государственное агентство "Анадолу".

По его словам, Анкара выступает за продление действия данного соглашения на три месяца, полгода или даже год.

"Мы считаем, что было бы лучше, если бы она (сделка) была бы продлена на шесть месяцев или на год", – сказал Калын.

При этом пресс-секретарь президента Турции заявил также о "необходимости" поставок российской агропродукции на мировые рынки.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский сообщил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое.

Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

7 сентября президент России Владимир Путин заявил, что недоволен тем, как соблюдается "зерновое соглашение". Он утверждает, что практически все зерно, вывозимое из Украины, "направлено не в развивающиеся, беднейшие страны, а в страны Евросоюза". Поэтому Путин пригрозил ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по согласованному маршруту. Зеленский назвал лживым заявление Путина.

"Зерновое соглашение" было подписано на 120 дней. Украина ведет "сложные" переговоры о его продлении, сообщили в Офисе президента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Турция, Черное море, война России против Украины, зерно
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