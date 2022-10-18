Турция выступает за продление "зернового соглашения" – спикер Эрдогана

По его словам, Анкара выступает за продление действия данного соглашения на три месяца, полгода или даже год.

"Мы считаем, что было бы лучше, если бы она (сделка) была бы продлена на шесть месяцев или на год", – сказал Калын.

При этом пресс-секретарь президента Турции заявил также о "необходимости" поставок российской агропродукции на мировые рынки.