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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремлю становится все сложнее изолировать российское общество от последствий войны – разведка Великобритании

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В разведке считают, что Кремль пытается отвлечь внимание общественности от национального руководства
В разведке считают, что Кремль пытается отвлечь внимание общественности от национального руководства
Фото: EPA

Более активное привлечение региональных российских чиновников в систему нацбезопасности страны направлено на то, чтобы отвлечь внимание критики общественности от центрального руководства. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

В ведомстве напомнили, что 24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России.

Это последовало за указом президента России Владимира Путина о введении нового режима уровней опасности.

В британской разведке считают, что эта мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с системой национальной безопасности России. Это еще одна мера по организации общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины.

"Более активное участие региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично призвано отвлечь внимание общественности от национального руководства", – говорится в обзоре.

По словам ведомства, Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса COVID-19. Однако Кремлю, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий войны в Украине, говорят в разведке.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Великобритания, Кремль, разведка, Сергей Собянин, Михаил Мишустин
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