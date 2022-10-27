Кремлю становится все сложнее изолировать российское общество от последствий войны – разведка Великобритании

В разведке считают, что Кремль пытается отвлечь внимание общественности от национального руководства Фото: EPA

В ведомстве напомнили, что 24 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать "разработку мер безопасности" в регионах России.

Это последовало за указом президента России Владимира Путина о введении нового режима уровней опасности.

В британской разведке считают, что эта мера, вероятно, приведет к более тесному взаимодействию губернаторов с системой национальной безопасности России. Это еще одна мера по организации общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины.

"Более активное участие региональных чиновников, вероятно, по крайней мере частично призвано отвлечь внимание общественности от национального руководства", – говорится в обзоре.

По словам ведомства, Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса COVID-19. Однако Кремлю, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий войны в Украине, говорят в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 October 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/OZfoBTEdyJ — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) October 27, 2022