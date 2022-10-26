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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Гвинеи-Бисау проинформировал Зеленского о переговорах с Путиным

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Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России, отметил Зеленский
Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил в ходе встречи в Киеве с главой Украинского государства Владимиром Зеленским 26 октября, что был шокирован увиденным во время посещения нескольких регионов и городов Украины, пострадавших в результате агрессии России.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

"Умару Сисоку Эмбало также рассказал, что проинформировал Владимира Зеленского о своих переговорах с руководством России накануне, – говорится в сообщении. – Лидер Гвинеи-Бисау отметил важность диалога, который может способствовать достижению мира, на площадках международных организаций, в том числе в рамках ООН, и постоянного конструктивного контакта на уровне министров иностранных дел двух стран".

Накануне, 25 октября, Эмбало провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Видео встречи двух президентов опубликовано в Telegram Кремля.

Эмбало в ходе разговора передал Путину послание от всех членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), главой которого он является.

"Сегодня ситуация, существующая в связи с войной… России и Украины, а также в том, что касается зерна и удобрений, заблокировала успехи во всем мире… Мы думаем и надеемся, что мы сможем найти путь для того, чтобы мы могли установить диалог между двумя… государствами. Я также думаю, что очень важно, чтобы господин Путин сказал нам, что он может сделать для разрешения этого конфликта", – сказал президент Гвинеи-Бисау.

Контекст:

Эмбало прибыл с визитом в Украину 26 октября. Президент Гвинеи-Бисау стал первым лидером африканского государства, посетившим Украину после полномасштабного вторжения России 24 февраля, отметил Зеленский.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, Африка, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, визит, Гвинея-Бисау, встреча, зерно, Умару Сисоку Эмбало
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