В Киев приехал первый лидер африканского государства после начала войны против России – Зеленский

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посещающим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине", – написал глава Украинского государства.

4 августа Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало.

Контекст:

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Также Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. 5 августа он в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже впервые в истории отношений. 15 августа он провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, а 16 августа – впервые в истории отношений с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой.