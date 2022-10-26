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В Киев приехал первый лидер африканского государства после начала войны против России – Зеленский

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Эмбало (справа) стал первым лидером африканского государства, посещающим Украину после 24 февраля, отметил Зеленский (слева)
Эмбало (справа) стал первым лидером африканского государства, посещающим Украину после 24 февраля, отметил Зеленский (слева)
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

В Украину 26 октября с рабочим визитом приехал президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посещающим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать в Украине", – написал глава Украинского государства.

4 августа Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1078725966174956/

Контекст:

20 июня 2022 года во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Также Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. 5 августа он в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже впервые в истории отношений. 15 августа он провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, а 16 августа – впервые в истории отношений с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой.

Теги: Киев, Украина, Африка, переговоры, Владимир Зеленский, президент, визит, Гвинея-Бисау
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