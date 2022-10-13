Голосование Генассамблеи ООН: Кулеба рассказал о важном изменении в пользу Украины

"Давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину. Важное изменение ситуации в нашу пользу – несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований или не принимавших в них участие, теперь проголосовали за", – написал Кулеба.

По его словам, с их лидерами в предыдущие недели и месяцы говорил президент Украины Владимир Зеленский. Сам Кулеба встречался с министрами стран Африки, а также они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки.

"Этот результат доказывает, что нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и большее число стран глобального юга", – сказал министр.

По сути весь мир, отметил Кулеба, сказал президенту России Владимиру Путину, что российские "референдумы" и попытки аннексии ничтожны, а РФ должна немедленно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.