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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Голосование Генассамблеи ООН: Кулеба рассказал о важном изменении в пользу Украины

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Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Россию за попытки аннексировать четыре области Украины
Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Россию за попытки аннексировать четыре области Украины
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

12 октября Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую Россию за попытки аннексировать четыре области Украины. Однако есть важное изменение – несколько стран Африки проголосовали за Украину. Об этом сообщил 13 октября в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Давайте внимательнее взглянем на те 143 страны, которые проголосовали за Украину. Важное изменение ситуации в нашу пользу – несколько стран Африки, ранее воздерживавшихся во время голосований или не принимавших в них участие, теперь проголосовали за", – написал Кулеба.

По его словам, с их лидерами в предыдущие недели и месяцы говорил президент Украины Владимир Зеленский. Сам Кулеба встречался с министрами стран Африки, а также они также были частью первого в истории украинской дипломатии турне главы МИД Украины по странам Африки.

"Этот результат доказывает, что нужно говорить с африканцами, азиатами, латиноамериканцами, доносить правду, убеждать. Историческая резолюция ГА ООН продемонстрировала, что Украину поддержали не только наши евроатлантические союзники, но и большее число стран глобального юга", – сказал министр.

По сути весь мир, отметил Кулеба, сказал президенту России Владимиру Путину, что российские "референдумы" и попытки аннексии ничтожны, а РФ должна немедленно вывести все свои военные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid0rS1pqKjQBEAFSCXSuDKZn7YxxSAUkLTu42VpK91DKcMRX6ifHLHygCRBswCuWpGhl

Контекст:

20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.

10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.

Также Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами. 5 августа он в разговоре с президентом Малави отметил, что это уже девятое африканское государство за последнее время, с которым Украина впервые контактирует на самом высоком уровне за всю историю своей независимости. После этого он провел переговоры с президентами Ботсваны и Демократической Республики Конго, тоже впервые в истории отношений. 15 августа он провел переговоры с президентом Нигера Мохамедом Базумом, а 16 августа – впервые в истории отношений с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой.

Теги: Россия, Украина, ООН, Африка, война, МИД Украины, военные, аннексия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, встреча
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