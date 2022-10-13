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"Судный день для России", "Большая победа Украины". Как в мире отреагировали на принятие Генассамблеей ООН резолюции, осуждающей аннексию территории Украины

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Резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины поддержало 143 страны из 193, входящих в организацию
Резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины поддержало 143 страны из 193, входящих в организацию 
Фото: EPA

12 октября Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую Россию за попытки аннексировать четыре области Украины, сообщила пресс-служба ООН.

Резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" поддержали 143 из 193 стран  членов организации, пять проголосовали против, 35 воздержались.

Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Генеральная Ассамблея подтвердила приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. 

"Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины", – сказано в документе.

В резолюции есть призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Россией статуса любой из этих областей. 

На карте зеленым выделены страны, которые поддержали резолюцию, желтым - которые воздкржались, крсным - были потив, серым - не голосовали. Инфографика: Pyotr Kurzin / Twitter
На карте зеленым выделены страны, которые поддержали резолюцию, желтым  которые воздержались, красным  были против, серым  не голосовали. Инфографика: Pyotr Kurzin / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые поддержали резолюцию. "Мир сказал свое слово – попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами", – заявил он.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига написал в Twitter, что голосование в Генассамблее стало "приговором" для России.

"Судный день" для России на международной арене – громкий приговор агрессору от 143 государств, поддержавших историческую резолюцию. Каждый голос – ответ на каждую последнюю российскую ракету", – отметил он. 

По данным Politico, дипломаты США и ЕС провели "интенсивную лоббистскую кампанию" накануне голосования, пытаясь убедить сомневающиеся страны поддержать резолюцию. Reuters сообщило, что за день до голосования госсекретарь США Энтони Блинкен созвал виртуальную встречу с дипломатами из более чем 100 стран. В итоге, как отметило Politico, документ получил больше голосов, чем прогнозировали аналитики. Об этом же написало агентство Associated Press. С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, Генеральная Ассамблея приняла четыре резолюции, которые касались вторжения. Последняя резолюция получила самую сильную поддержку в ассамблее.

Корреспондент dpa в Нью-Йорке Бенно Швингхаммер написал в Twitter, что все дипломаты, с которыми он разговаривал, не думали, что возможно более 141 голоса "за". 

30 сентября Совет Безопасности ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией. После этого документ начали рассматривать в Генассамблее ООН. Associated Press объяснило, что, в отличие от Совбеза, "более влиятельного [органа ООН]", резолюции, принятые в Генассамблее, не имеют обязательной юридической силы, но отражают мировое мнение на разные вопросы. 

Дебаты по украинской резолюции начались 10 октября. Россия настаивала, чтобы голосование по документу было тайным. Но это предложение не было поддержано

Из пяти постоянных членов Совбеза три – США, Великобритания и Франция – поддержали резолюцию в Генассамблее, Россия проголосовала против, Китай воздержался. 

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала день голосования за резолюцию великим днем для организации.

"143 государства-члена проголосовали за резолюцию, отвергающую попытки аннексии Россией и подтверждающую основные принципы Устава ООН. Это означает, что в глазах всего мира границы Украины остаются прежними", – написала она в Twitter. 

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия "пыталась перекроить границы Украины кровью и фальшивыми бюллетенями и уничтожить все, за что выступает ООН".

"Россия потерпела неудачу на поле боя и потерпела неудачу в ООН", – подчеркнула она в Twitter. 

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает, что голосование свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин изолирован на международной арене. Она пообещала, что Великобритания будет поддерживать Украину и дальше. 

Постоянный представитель Франции при ООН Никола де Ривьер отметил в Twitter, что его страна "никогда не смирится с миром, в котором сила преобладает над законом".

"Мы будем продолжать защищать Устав ООН", – написал он после голосования. 

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и отметил, что он должен быть решен мирным путем. 

"Какими бы пугающими ни были проблемы, дверь к политическому урегулированию не должна быть закрыта, дипломатические переговоры не должны застопориться", – процитировал его официальный Twitter-аккаунт китайского представительства. 

Министерство иностранных дел Германии, комментируя малую поддержку России в ассамблее, написало в Twitter: "Вот что значит быть на неправильной стороне истории. Мир с Украиной". 

Представительство Германии при ООН добавило, что "эта война глубоко неправильна, и мир это знает". 

"Громко и ясно: Луганск – это Украина, Донецк – это Украина, Херсон – это Украина, Запорожье – это Украина, Крым – это Украина. Не мнение, а международное право", – отметило в Twitter после голосования представительство Италии при ООН. 

Представительство Нидерландов при ООН написало в Twitter, что это "четкий сигнал российским силам: идите домой". 

Директор антикризисной группы ООН Ричард Гован назвал голосование за резолюцию "большой победой Украины в Генассамблее". 

Он добавил, что территориальная целостность и суверенитет являются "красными линиями" для многих членов ООН. 

Накануне голосования Гован в интервью редактору OCCRP Илье Лозовскому рассказал, что, по его мнению, эта резолюция может послать важный сигнал россиянам. 

"Я надеюсь, что россияне, даже поглядывая боковым зрением, увидят, что если подавляющее большинство настроено против них, это также означает, что если они дойдут до применения ядерного оружия, это, вероятно, спровоцирует даже большую негативную реакцию мира", – сказал он. 

Associated Press отметило, что ключевым вопросом во время голосования было, сколько стран проголосует за резолюцию. Журналисты назвали "сюрпризом" поддержку документа Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами Персидского залива, а также Бразилией. Агентство также обратило внимание, что, кроме Китая, воздержались Индия, Пакистан, Южная Африка и Куба. 

По данным Deutsche Welle, дипломатические усилия США перед голосованием были сосредоточены на том, чтобы убедить Индию и Южную Африку проголосовать за резолюцию. Об этом же рассказали источники Politico. Но изменить позицию этих двух стран дипломатам не удалось. 

Постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж заявила, что решение воздержаться "соответствует хорошо продуманной национальной позиции [Индии]". 

"Наш премьер-министр недвусмысленно заявил, что сейчас не может быть эпохи войныИндия решила воздержаться, поскольку полна твердой решимости добиваться мирного решения посредством диалога и дипломатии", – цитирует ее пресс-служба представительства. 

Директор антикризисной группы ООН Гован также обратил внимание, что Эритрея, "ранее довольно твердый сторонник Россия", воздержалась. 

Американский политолог и писатель Ян Бреммер резюмировал"Даже в развивающемся мире оппозиция путинской войне быстро растет". 

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Германия, Украина, Индия, Китай, Франция, ООН, Великобритания, Италия, Нидерланды, референдум, аннексия, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Андрей Сибига, Гэн Шуан, Линда Томас-Гринфилд, Никола де Ривьер
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