"Судный день для России", "Большая победа Украины". Как в мире отреагировали на принятие Генассамблеей ООН резолюции, осуждающей аннексию территории Украины

Резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины поддержало 143 страны из 193, входящих в организацию Фото: EPA

Резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 воздержались.

Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.

Генеральная Ассамблея подтвердила приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

"Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины", – сказано в документе.

В резолюции есть призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Россией статуса любой из этих областей.

На карте зеленым выделены страны, которые поддержали резолюцию, желтым – которые воздержались, красным – были против, серым – не голосовали. Инфографика: Pyotr Kurzin / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны, которые поддержали резолюцию. "Мир сказал свое слово – попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами", – заявил он.

Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига написал в Twitter, что голосование в Генассамблее стало "приговором" для России.

"Судный день" для России на международной арене – громкий приговор агрессору от 143 государств, поддержавших историческую резолюцию. Каждый голос – ответ на каждую последнюю российскую ракету", – отметил он.

«Судний день» для росії на міжнародній арені - гучний вирок агресору від 143 держав, що підтримали історичну резолюцію #ГАООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН». Кожен голос - відповідь на кожну останню * ракету pic.twitter.com/rclaQ6IBF8 — Andrii Sybiha * (@andrii_sybiha) October 12, 2022

По данным Politico, дипломаты США и ЕС провели "интенсивную лоббистскую кампанию" накануне голосования, пытаясь убедить сомневающиеся страны поддержать резолюцию. Reuters сообщило, что за день до голосования госсекретарь США Энтони Блинкен созвал виртуальную встречу с дипломатами из более чем 100 стран. В итоге, как отметило Politico, документ получил больше голосов, чем прогнозировали аналитики. Об этом же написало агентство Associated Press. С 24 февраля, когда Россия напала на Украину, Генеральная Ассамблея приняла четыре резолюции, которые касались вторжения. Последняя резолюция получила самую сильную поддержку в ассамблее.

Корреспондент dpa в Нью-Йорке Бенно Швингхаммер написал в Twitter, что все дипломаты, с которыми он разговаривал, не думали, что возможно более 141 голоса "за".

Agree. Still not a single western diplomat I talked to thought 141+ could be possible. https://t.co/WhDvNLrP5J — Benno Schwinghammer (@einfachmalso) October 12, 2022

30 сентября Совет Безопасности ООН не смог принять эту резолюцию из-за вето, наложенного Россией. После этого документ начали рассматривать в Генассамблее ООН. Associated Press объяснило, что, в отличие от Совбеза, "более влиятельного [органа ООН]", резолюции, принятые в Генассамблее, не имеют обязательной юридической силы, но отражают мировое мнение на разные вопросы.

Дебаты по украинской резолюции начались 10 октября. Россия настаивала, чтобы голосование по документу было тайным. Но это предложение не было поддержано.

Из пяти постоянных членов Совбеза три – США, Великобритания и Франция – поддержали резолюцию в Генассамблее, Россия проголосовала против, Китай воздержался.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала день голосования за резолюцию великим днем для организации.

"143 государства-члена проголосовали за резолюцию, отвергающую попытки аннексии Россией и подтверждающую основные принципы Устава ООН. Это означает, что в глазах всего мира границы Украины остаются прежними", – написала она в Twitter.

Today was a monumental day for the United Nations.



143 Member States voted for a resolution that rejected Russia's attempted annexations and reaffirmed the fundamental principles of the UN Charter.



This means that, in the eyes of the world, Ukraine's borders remain the same. pic.twitter.com/0tQWgYlUov — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) October 12, 2022

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия "пыталась перекроить границы Украины кровью и фальшивыми бюллетенями и уничтожить все, за что выступает ООН".

"Россия потерпела неудачу на поле боя и потерпела неудачу в ООН", – подчеркнула она в Twitter.

The United Nations has voted overwhelmingly to condemn Russia’s illegal attempts to annex parts of #Ukraine.



Russia tried to redraw Ukraine’s borders in blood and faked ballots, and destroy everything @UN stands for.



Russia has failed on the battlefield and failed at the UN. pic.twitter.com/pjFoNTvVLd — Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) October 12, 2022

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает, что голосование свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин изолирован на международной арене. Она пообещала, что Великобритания будет поддерживать Украину и дальше.

Today 143 countries stand united in condemnation of Putin’s illegal attempts to annex four regions of Ukraine.



United against Russia’s hostile actions, the @UN General Assembly vote is a clear sign that Putin is isolated on the international stage.



We stand with Ukraine * — Liz Truss (@trussliz) October 12, 2022

Постоянный представитель Франции при ООН Никола де Ривьер отметил в Twitter, что его страна "никогда не смирится с миром, в котором сила преобладает над законом".

"Мы будем продолжать защищать Устав ООН", – написал он после голосования.

#UNGA adopts today with overwhelming majority the resolution condemning the illegal annexation of Ukrainian territories by Russia. We will never resign ourselves to a world in which force prevails over law. We will keep defending the UN charter.https://t.co/1zEzPZpsl3 pic.twitter.com/bW1YrwP9kL — Nicolas de Rivière (@NDeRiviere) October 12, 2022

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан назвал войну России против Украины "украинским кризисом" и отметил, что он должен быть решен мирным путем.

"Какими бы пугающими ни были проблемы, дверь к политическому урегулированию не должна быть закрыта, дипломатические переговоры не должны застопориться", – процитировал его официальный Twitter-аккаунт китайского представительства.

Amb. Geng Shuang at #Ukraine ESS: Ukraine crisis must be resolved peacefully. However daunting the challenges are, the door to political settlement must not be closed, diplomatic negotiations not stalled, and efforts to stop hostilities and promote peace talks not slackened. — Chinese Mission to UN (@Chinamission2un) October 12, 2022

Министерство иностранных дел Германии, комментируя малую поддержку России в ассамблее, написало в Twitter: "Вот что значит быть на неправильной стороне истории. Мир с Украиной".

That is what being on the wrong side of history looks like. The world stands with #Ukraine at #UNGA. pic.twitter.com/4UlLcSgwv2 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) October 12, 2022

Представительство Германии при ООН добавило, что "эта война глубоко неправильна, и мир это знает".

These are the only five states that have rejected the #UNGA Resolution:



* Russia

* Belarus

* Syria

* North Korea

* Nicaragua



Citizens of Russia: this is the fact and the truth.



This war is deeply wrong and the World knows. The perpetrators will be held accountable. — German Mission to UN (New York) * (@GermanyUN) October 12, 2022

"Громко и ясно: Луганск – это Украина, Донецк – это Украина, Херсон – это Украина, Запорожье – это Украина, Крым – это Украина. Не мнение, а международное право", – отметило в Twitter после голосования представительство Италии при ООН.

* BREAKING: @UN GA condemned Russia for its “referendums” & attempted illegal annexations. 143 Y, 35 A, 5 N.



Loud & clear:

* Luhansk is Ukraine

* Donetsk is Ukraine

* Kherson is Ukraine

* Zaporizhzhia is Ukraine

* Crimea is Ukraine



Not an opinion, but international law. pic.twitter.com/aW5i0qFlMG — Italy UN New York (@ItalyUN_NY) October 12, 2022

Представительство Нидерландов при ООН написало в Twitter, что это "четкий сигнал российским силам: идите домой".

* With an overwhelming majority, #UNGA voted in favor of a resolution condemning Russia's aggression & illegal annexation of Ukrainian territories. In defending the #UNCharter, we protect all sovereign countries & their territories



A clear message to the Russian forces: go home. pic.twitter.com/aripr7CkoN — Netherlands at UN (@NLatUN) October 12, 2022

Директор антикризисной группы ООН Ричард Гован назвал голосование за резолюцию "большой победой Украины в Генассамблее".

Он добавил, что территориальная целостность и суверенитет являются "красными линиями" для многих членов ООН.

Накануне голосования Гован в интервью редактору OCCRP Илье Лозовскому рассказал, что, по его мнению, эта резолюция может послать важный сигнал россиянам.

"Я надеюсь, что россияне, даже поглядывая боковым зрением, увидят, что если подавляющее большинство настроено против них, это также означает, что если они дойдут до применения ядерного оружия, это, вероятно, спровоцирует даже большую негативную реакцию мира", – сказал он.

Associated Press отметило, что ключевым вопросом во время голосования было, сколько стран проголосует за резолюцию. Журналисты назвали "сюрпризом" поддержку документа Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами Персидского залива, а также Бразилией. Агентство также обратило внимание, что, кроме Китая, воздержались Индия, Пакистан, Южная Африка и Куба.

По данным Deutsche Welle, дипломатические усилия США перед голосованием были сосредоточены на том, чтобы убедить Индию и Южную Африку проголосовать за резолюцию. Об этом же рассказали источники Politico. Но изменить позицию этих двух стран дипломатам не удалось.

Постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж заявила, что решение воздержаться "соответствует хорошо продуманной национальной позиции [Индии]".

"Наш премьер-министр недвусмысленно заявил, что сейчас не может быть эпохи войны. Индия решила воздержаться, поскольку полна твердой решимости добиваться мирного решения посредством диалога и дипломатии", – цитирует ее пресс-служба представительства.

Директор антикризисной группы ООН Гован также обратил внимание, что Эритрея, "ранее довольно твердый сторонник Россия", воздержалась.

Американский политолог и писатель Ян Бреммер резюмировал: "Даже в развивающемся мире оппозиция путинской войне быстро растет".