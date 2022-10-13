Зеленский о резолюции ООН: Попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами

"Благодарен 143 государствам, поддержавшим историческую резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово – попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами", – написал он.
Зеленский также добавил, что Украина вернет все свои земли.
Grateful to 143 states that supported historic #UNGA resolution "Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the UN Charter". The world had its say - RF’s attempt at annexation is worthless & will never be recognized by free nations. * will return all its lands pic.twitter.com/FupYPfZz8M— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2022
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.