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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о резолюции ООН: Попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами

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Зеленский отметил, что Украина вернет все свои земли
Зеленский отметил, что Украина вернет все свои земли
Фото: EPA

Попытки Росси аннексировать украинские территории бесполезны, Украина вернет их назад. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский 12 октября в Twitter по итогам голосования в Генассамблеи ООН о непризнании псевдореферендумов.

"Благодарен 143 государствам, поддержавшим историческую резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово – попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами", – написал он.

Зеленский также добавил, что Украина вернет все свои земли.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. 

Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).

30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защищая принципы Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, война, аннексия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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