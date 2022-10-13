Зеленский о резолюции ООН: Попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами

Зеленский отметил, что Украина вернет все свои земли Фото: EPA

"Благодарен 143 государствам, поддержавшим историческую резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово – попытка аннексии РФ бесполезна и никогда не будет признана свободными странами", – написал он.

Зеленский также добавил, что Украина вернет все свои земли.