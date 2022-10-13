В Офисе президента назвали страны, проголосовавшие на Генассамблее ООН против резолюции, осуждающей аннексию территории Украины, "жалкой пятеркой", оказавшейся на "свалке истории"

"Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мощное и справедливое название. Мир сказал свое чрезвычайно веское слово – российская попытка незаконной аннексии ничтожна и никогда не будет признана международным сообществом. А Украина обязательно вернет все свои земли", – написал Сибига.
Он поблагодарил 143 страны, проголосовавшие за резолюцию, и отметил, что они "выбрали правильную сторону истории".
"Эта цифра – 143, которая в разы выше 2/3 юридически обязательных голосов и охватывает все без исключения континенты и регионы, уверенно свидетельствует – с Украиной весь мир. И обязательно будет с нами до победы и после нее", – подчеркнул замглавы ОП.
Он обратил внимание, что РФ на Генассамблее ООН поддержали лишь четыре страны.
"Ну а те, кто проголосовал "против" (а это уже хорошо известная "жалкая пятерка" – Россия, Беларусь, Никарагуа, Северная Корея, Сирия), – им не остановить ход истории. Они ведь со своими властными режимами уже давно на ее обочине. А если не совсем дипломатично, но справедливо – на ее свалке", – резюмировал Сибига.
12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.
Резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" поддержали 143 из 193 стран – членов организации, пять проголосовали против, 35 (в том числе Индия и Китай) воздержались. Против выступили Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Россия и Сирия.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя "историческую", по его оценке, резолюцию, поблагодарил 143 государства, поддержавшие ее.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.
29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины ("независимость" "ЛДНР" Россия признала 21 февраля).
30 сентября Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.