В Офисе президента назвали страны, проголосовавшие на Генассамблее ООН против резолюции, осуждающей аннексию территории Украины, "жалкой пятеркой", оказавшейся на "свалке истории"

"Генеральная Ассамблея ООН приняла историческую резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мощное и справедливое название. Мир сказал свое чрезвычайно веское слово – российская попытка незаконной аннексии ничтожна и никогда не будет признана международным сообществом. А Украина обязательно вернет все свои земли", – написал Сибига.

Он поблагодарил 143 страны, проголосовавшие за резолюцию, и отметил, что они "выбрали правильную сторону истории".

"Эта цифра – 143, которая в разы выше 2/3 юридически обязательных голосов и охватывает все без исключения континенты и регионы, уверенно свидетельствует – с Украиной весь мир. И обязательно будет с нами до победы и после нее", – подчеркнул замглавы ОП.

Он обратил внимание, что РФ на Генассамблее ООН поддержали лишь четыре страны.

"Ну а те, кто проголосовал "против" (а это уже хорошо известная "жалкая пятерка" – Россия, Беларусь, Никарагуа, Северная Корея, Сирия), – им не остановить ход истории. Они ведь со своими властными режимами уже давно на ее обочине. А если не совсем дипломатично, но справедливо – на ее свалке", – резюмировал Сибига.

12 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН" о непризнании псевдореферендумов в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях Украины.