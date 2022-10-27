Путин войдет в историю как большое темное пятно – Подоляк

"Надо быть осторожным со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно – последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", – написал Подоляк.

Треба бути обережними зі своїми бажаннями. Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а увійде як велика темна пляма – останній імператор, що призвів до занепаду й падіння імперії. Наступні покоління вивчатимуть не його перемоги, а його помилки та злочини.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. Также он намекал, что "защищая" аннексированные территории, Россия может применить ядерное оружие.

26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".

В американском институте исследования войны полагают,: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.