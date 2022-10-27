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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин войдет в историю как большое темное пятно – Подоляк

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Путин войдет в историю, но не в том качестве, в котором мечтал, считает Подоляк
Путин войдет в историю, но не в том качестве, в котором мечтал, считает Подоляк
Фото: EPA

Действия президента России Владимира Путина ведут к упадку России, и в историю войдут не "завоевания" российского лидера, а его преступления. Такое мнение выразил 27 октября в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Надо быть осторожным со своими желаниями. Путин мечтал войти в историю как великий завоеватель, а войдет как большое темное пятно – последний император, приведший к упадку и падению империи. Следующие поколения будут изучать не его победы, а ошибки и преступления", – написал Подоляк.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня. Также он намекал, что "защищая" аннексированные территории, Россия может применить ядерное оружие.

26 октября Путин в ходе видеовстречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ сделал ряд заявлений, касающихся Украины. В том числе он повторил за российской пропагандой и военачальниками бездоказательный тезис о якобы планах Украины применить "грязную бомбу". Российский президент заявил, что Украина якобы "фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России".

В американском институте исследования войны полагают,: последние заявления Путина свидетельствуют о том, что он не отказался от своих "максималистских" целей в войне с Украиной.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, военное преступление
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