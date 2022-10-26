Шойгу поднял вопрос "грязной бомбы" при разговоре с министрами обороны Китая и Индии

"Шойгу довел до [сведения] китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – сказано в сообщении.

Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России 23 октября. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.