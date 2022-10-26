Шойгу поднял вопрос "грязной бомбы" при разговоре с министрами обороны Китая и Индии

"Шойгу довел до [сведения] китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы", – сказано в сообщении.
Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России 23 октября. Об этом он заявлял в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным политикам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале. Что такое "грязная бомба" и как действовать при угрозе радиоактивного загрязнения, читайте в публикации "ГОРДОН".
24 октября Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой". Министр обороны Украины Алексей Резников назвал распространение дезинформации о "грязной бомбе" актом ядерного шантажа со стороны России и заявил, что Украина открыта для любых мониторинговых миссий.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не должна использовать лживые утверждения в качестве предлога для очередного витка эскалации войны против Украины. Информацию о "грязной бомбе" он назвал "абсурдной".