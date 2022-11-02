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03 ноября, 2022
 
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"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?" 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео

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Наталья Егорова мать троих детей
Наталья Егорова – мать троих детей
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 2 октября в Instagram разместила ролик, который сняла на кухне во время приготовления ужина из замаринованных ребер, стручкового гороха, спаржи, стручковой фасоли и брокколи.

"Немного идей для ужина. Наслаждайтесь", –  подписала она.

"Очень интересная женщина. Смотреть –  не насмотреться , слушать – не наслушаться", – отреагировали в сети.

"Такая красивая женщина. Что Кличко не нравилось?" – написали подписчики.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, Наталья Егорова
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