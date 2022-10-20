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20 октября, 2022
 
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"Слово разлука вдруг прозвучало как измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода

Наталья Егорова в браке с Кличко родила троих детей
Наталья Егорова в браке с Кличко родила троих детей
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова в интервью немецкому изданию Spiegel призналась, что причиной их развода с мужем, мэром Киева Виталием Кличко стало то, что они отдалились друг от друга.

По словам Натальи Егоровой, пока муж строил карьеру в столице Украины, она оставалась в Гамбурге с детьми и лишь "изредка ездила в Киев". Она не уточняет, когда именно они вместе приняли решение расстаться, но отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину "слово разлука вдруг прозвучало как измена".

Бывшая жена мэра Киева призналась, что после начала войны оказалась в эпицентре внимания журналистов, но, соглашаясь на интервью, просила, чтобы ее не называли женой Виталия Кличко, а его – ее мужем, предложив упоминать как "отца ее детей"

Наталья Егорова рассказала, что вычитывая интервью иностранным СМИ, в которых рассказывала правду о войне РФ против Украины, следила, чтобы ее не представляли читателю как "жену Кличко". 

Она отмечает, что именно в этот период начала задумываться, когда лучше всего объявить общественности, что они больше не являются семьей.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, развод, Наталья Егорова
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