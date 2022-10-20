"Слово разлука вдруг прозвучало как измена". Бывшая жена мэра Киева Кличко назвала причину их развода

По словам Натальи Егоровой, пока муж строил карьеру в столице Украины, она оставалась в Гамбурге с детьми и лишь "изредка ездила в Киев". Она не уточняет, когда именно они вместе приняли решение расстаться, но отмечает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину "слово разлука вдруг прозвучало как измена".

Бывшая жена мэра Киева призналась, что после начала войны оказалась в эпицентре внимания журналистов, но, соглашаясь на интервью, просила, чтобы ее не называли женой Виталия Кличко, а его – ее мужем, предложив упоминать как "отца ее детей"

Наталья Егорова рассказала, что вычитывая интервью иностранным СМИ, в которых рассказывала правду о войне РФ против Украины, следила, чтобы ее не представляли читателю как "жену Кличко".

Она отмечает, что именно в этот период начала задумываться, когда лучше всего объявить общественности, что они больше не являются семьей.