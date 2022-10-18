"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии

"Последние 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые знали мое настоящее имя – Наталья Егорова. Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую начинаю писать с чистого листа под собственным именем, – написала она. – Для этого много причин, но главная – после развода я оставляю имя Натальи Кличко в истории".

Она отметила, что уже как Наталья Егорова продолжит заниматься благотворительностью, помогая женщинам и детям.

"Я и дальше буду голосом для тех, у кого его забрали, для тех, кто не может сегодня говорить о себе. Я буду нести свет, добро и любовь в этот безумный мир. И я буду стремиться с каждым следующим шагом становиться лучшей версией себя", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)