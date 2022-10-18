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18 октября, 2022
 
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"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии

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В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей
В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко после развода с мужем вернула себе девичью фамилию и намерена в ближайшие несколько дней убрать фамилию экс-супруга и в своих социальных сетях. Об этом она сообщила 18 октября в Instagram.

"Последние 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые знали мое настоящее имя – Наталья Егорова. Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую начинаю писать с чистого листа под собственным именем, – написала она. – Для этого много причин, но главная – после развода я оставляю имя Натальи Кличко в истории". 

Она отметила, что уже как Наталья Егорова продолжит заниматься благотворительностью, помогая женщинам и детям.

"Я и дальше буду голосом для тех, у кого его забрали, для тех, кто не может сегодня говорить о себе. Я буду нести свет, добро и любовь в этот безумный мир. И я буду стремиться с каждым следующим шагом становиться лучшей версией себя", – подытожила она.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что, "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, развод
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