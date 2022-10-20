Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2022
 
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"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева: Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала
Брежнева: Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала
Фото: ververa / Instagram

19 октября бывшая солистка украинской группы "ВИА ГРА" Вера Брежнева презентовала песню на украинском языке как украинская певица Vera. Новую композицию она спела дуэтом с украинской артисткой Tayanna.

После этого украинские пользователи сети вспомнили, как в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову артистка заявила, что не считает себя украинской певицей.

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Вера Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины"

"Мастер-класс по переобуванию от Верочки Брежневой", – прокомментировал в Facebook премьеру песни на украинском языке нацгвардеец Харитон Старский, разместив фрагмент интервью артистки Манучарову.

https://www.facebook.com/chariton.starsky/videos/793609145032930/

На данный момент публикацию Старского перепостили 200 пользователей сети.

"Если что, это Вера была не украинской певицей! А теперь Вера – Вера, которая "очень любит Украину". P.S. Мастер-класс по переобуванию москальских "деревьев мира", которые восемь лет были вне политики", – прокомментировала позицию Веры Брежневой в Facebook пользователь Oksana Lushchyk.

https://www.facebook.com/ksenija.lushchyk/posts/pfbid0ZcfQVBK1d71qodQcmWPgnWKEmoCz5gdcgo3EKWCU7QXY1AeotDjuMFFmKfuJRouel

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.

Теги: скандал, Вера Брежнева, певица
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