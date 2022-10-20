"Мастер-класс по переобуванию". В сети обсуждают интервью Веры Брежневой, в котором она заявляла, что "не была украинской певицей"

Брежнева: Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала Фото: ververa / Instagram

После этого украинские пользователи сети вспомнили, как в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову артистка заявила, что не считает себя украинской певицей.

"Я украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной "Песне года". Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Вера Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины"

"Мастер-класс по переобуванию от Верочки Брежневой", – прокомментировал в Facebook премьеру песни на украинском языке нацгвардеец Харитон Старский, разместив фрагмент интервью артистки Манучарову.

На данный момент публикацию Старского перепостили 200 пользователей сети.

"Если что, это Вера была не украинской певицей! А теперь Вера – Вера, которая "очень любит Украину". P.S. Мастер-класс по переобуванию москальских "деревьев мира", которые восемь лет были вне политики", – прокомментировала позицию Веры Брежневой в Facebook пользователь Oksana Lushchyk.