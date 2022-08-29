"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"

Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину находится в Италии Фото: ververa / Instagram

Артистка позирует в кадре без макияжа.

Скриншот: ververa / Instagram

По словам 40-летней певицы, подписчики написали ей, что на этом фото она выглядит уставшей и грустной.

"Комментарии к моему фото: грустная, уставшая. Это просто я. Теперь такая", – отметила артистка.

Скриншот: ververa / Instagram