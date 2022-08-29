"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"

Артистка позирует в кадре без макияжа.
По словам 40-летней певицы, подписчики написали ей, что на этом фото она выглядит уставшей и грустной.
"Комментарии к моему фото: грустная, уставшая. Это просто я. Теперь такая", – отметила артистка.
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе.