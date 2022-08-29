Бульвар Шоубиз
 
29 августа, 2022
 
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"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"

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Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину находится в Италии
Брежнева после полномасштабного вторжения РФ в Украину находится в Италии
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в Италии украинская певица Вера Брежнева 28 августа разместила в Instagram Stories свое новое селфи, на котором запечатлена в широких джинсах, черном топе и белой широкой рубашке.

Артистка позирует в кадре без макияжа.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

По словам 40-летней певицы, подписчики написали ей, что на этом фото она выглядит уставшей и грустной.

"Комментарии к моему фото: грустная, уставшая. Это просто я. Теперь такая", – отметила артистка.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц",  написала тогда артистка.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе.

Теги: война России против Украины, Вера Брежнева
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