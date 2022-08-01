"Непривычно на себя смотреть". Брежнева показала, как стала выглядеть после перерыва в Instagram

Брежнева: Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри Фото: ververa / Inatagram

Брежнева призналась, что комментарий подписчицы об отсутствии за последнее время в Instagram снимков самой певицы, натолкнул ее на определенные мысли.

"Я задумалась, есть ли у меня вообще мои фото. Настоящей меня. Зашла в альбом – есть все: война, отчеты, скриншоты, муж, дети, собака, мама, семья, фото природы. Меня нет", – написала она.

Брежнева добавила, что за июль нашла только два своих снимка.

"Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом", – заявила певица.

Фото: ververa / Inatagram

Брежнева опубликовала свой свежий снимок.

"Записывала видео для одной польской компании с благодарностью за помощь украинцам. Выбирая локацию, сделала фото. Волосы стали такими длинными", – написала певица.





Фото: ververa / Inatagram

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