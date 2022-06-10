"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"

Брежнева: За 105 дней войны отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему Фото: ververa / Inatagram

Артистка позирует в кадре, сидя в кафе за столиком.

"За 105 дней войны отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вчера на фото, сделанном сестрой, увидела себя со стороны", – написала артистка.

Фото: ververa / Inatagram

"Я себя чувствую сейчас настоящей как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой", – добавила Брежнева, опубликовав фото с другого ракурса.

Фото: ververa / Inatagram



"Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами, желания больше понравиться. Но есть желание жить", – подытожила артистка.

Фото: ververa / Inatagram

