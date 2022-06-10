Бульвар Шоубиз
 
10 июня, 2022
 
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"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"

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Брежнева: За 105 дней войны отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему
Брежнева: За 105 дней войны отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему
Фото: ververa / Inatagram

Проживающая в Италии украинская певица Вера Брежнева 9 июня в Instagram Stories разместила фото, на которых запечатлена в белом лифе на шнуровке и черных брюках.

Артистка позирует в кадре, сидя в кафе за столиком.

"За 105 дней войны отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вчера на фото, сделанном сестрой, увидела себя со стороны", – написала артистка. 

Фото: ververa / Inatagram
Фото: ververa / Inatagram

"Я себя чувствую сейчас настоящей как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой", – добавила Брежнева, опубликовав фото с другого ракурса.

Фото: ververa / Inatagram

Фото: ververa / Inatagram

"Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами, желания больше понравиться. Но есть желание жить", – подытожила артистка.

Фото: ververa / Inatagram

Фото: ververa / Inatagram

Контекст:

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц",  написала тогда артистка. 

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. 

Теги: Италия, Вера Брежнева
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