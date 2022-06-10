"Теперь у этих морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами". Брежнева показала, как выглядит без "панцирей и масок"

Артистка позирует в кадре, сидя в кафе за столиком.
"За 105 дней войны отвыкла от себя. Война изменила отношение ко всему. Отражение в зеркале не волновало. Но вчера на фото, сделанном сестрой, увидела себя со стороны", – написала артистка.
"Я себя чувствую сейчас настоящей как никогда. Без панцирей и масок. Честной с собой", – добавила Брежнева, опубликовав фото с другого ракурса.
"Теперь у этих глаз, морщин, седины нет желания прятаться за фильтрами, желания больше понравиться. Но есть желание жить", – подытожила артистка.
В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.
13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе.