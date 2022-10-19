"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем

Он признался, что не общается с проживающими в Украине родителями, а односельчане считают его врагом и предателем.

"Я враг. Я с ними не общаюсь с 24 февраля. Для кого-то это "специальная военная операция", а для меня это гражданская война. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Советскую Украину люблю, ценю, никогда не скажу про нее плохого слова. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им соседи, ученики высказывали: мол, как же так, что же с Юрой [случилось]. Там в какой-то момент перестали прислушиваться к другим мнениям. В России всем говорю: мол, я русский украинского происхождения", – заявил Батурин.

По словам актера, он считает, что его родители "находятся в плену".

"Актер с украинскими корнями отрекся от родителей. Что же, видимо, российские рубли и [президент РФ Владимир] Путин стали для предателя дороже мамы и папы. Занавес. Посмотрите на мразь крупным планом. П...дрило", – отреагировали в сети.

Актер с украинскими корнями юрий батурин отрекся от родителей в эфире сопливой передачи ”жизнь и судьба”



Что же, видимо российские рубли и путин стали для предателя дороже мамы и папы. Занавес…

Посмотрите на мразь кружным планом. Пидрило!!! pic.twitter.com/G6hXiwKZkJ — Геннадий (@Gennadi1206) October 19, 2022