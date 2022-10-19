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19 октября, 2022
 
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"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем

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Батурин родился в Украине в 1972 году
Батурин родился в Украине в 1972 году
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Российский актер украинского происхождения Юрий Батурин в интервью, которое 18 октября вышло в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" назвал полномасштабное вторжение РФ в Украину "гражданской войной". Об этом сообщает российский пропагандистский сайт StarHit.

Он признался, что не общается с проживающими в Украине родителями, а односельчане считают его врагом и предателем.

"Я враг. Я с ними не общаюсь с 24 февраля. Для кого-то это "специальная военная операция", а для меня это гражданская война. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Советскую Украину люблю, ценю, никогда не скажу про нее плохого слова. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут. Им соседи, ученики высказывали: мол, как же так, что же с Юрой [случилось]. Там в какой-то момент перестали прислушиваться к другим мнениям. В России всем говорю: мол, я русский украинского происхождения", – заявил Батурин.

По словам актера, он считает, что его родители "находятся в плену".

"Актер с украинскими корнями отрекся от родителей. Что же, видимо, российские рубли и [президент РФ Владимир] Путин стали для предателя дороже мамы и папы. Занавес. Посмотрите на мразь крупным планом. П...дрило", – отреагировали в сети.

Контекст:

Батурин родился в селе Кировоградской области в 1972 году. Начинал строить карьеру актера в Украине. В 1992 году переехал в РФ.

Актер является членом партии "Единая Россия". Отец Батурина был военным, а мать работала учительницей.

Теги: война России против Украины
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