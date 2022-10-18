Бульвар Шоубиз
 
18 октября, 2022
 
Новости

"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения о "дискредитации" российской армии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смольянинов о РФ: Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы
Смольянинов о РФ: Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы
Фото: Артур Смольянинов / Facebook

В России составили протокол на российского актера Артура Смольянинова за "дискредитацию" российской армии. Об этом 17 октября сообщило российского пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Гагаринский суд Москвы.

Дата рассмотрения административного дела пока что не указана. Отмечается, что артисту грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

"Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы, – прокомментировал составление протокола Смольянинов в интервью российскому сайту "Медуза"– Грустить не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами – пошел дальше".

Контекст:

Артур Смольянинов родился 27 октября 1983 года в Москве. Он актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. С 2006-го по 2022 год он служил в театре "Современник".

В фильмографии актера 60 фильмов и сериалов.

Последний на момент публикации новости фильм с участием Смольянинова – "Мария. Спасти Москву" режиссера Веры Сторожевой.

В настоящее время Смольянинов проживает за границей. В своих предыдущих интервью актер назвал президента РФ Владимира Путина "жертвой пропаганды", а нападении России на Украину  террором.

Теги: война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ
Елена ПОСКАННАЯ
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
  Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются
Алеся БАЦМАН
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
  Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения о "дискредитации" российской армии
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения о "дискредитации" российской армии
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях
"Предложили меньшую сумму, чем мы хотели". Дурнев заявил, что отказался от участия в шоу "Холостяк" из-за денег
"Предложили меньшую сумму, чем мы хотели". Дурнев заявил, что отказался от участия в шоу "Холостяк" из-за денег
"Крик души людей, которые даже не планируют быть артистами". Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили почти 400 заявок
"Крик души людей, которые даже не планируют быть артистами". Организаторы нацотбора на "Евровидение 2023" получили почти 400 заявок
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке
Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью
Новая "девушка" Агента 007 оказалась его дочерью
  Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь
  Швец о своем музее фарфора: Для меня важно показать это в Киеве, чтобы те, у кого нет возможности ездить по миру, могли увидеть все здесь
Дмитрий ГОРДОН
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Робертс призналась, как у нее в телефоне записан Клуни
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
Владимир и Кристина Остапчук на фоне слухов о расставании проигнорировали вторую годовщину своей свадьбы
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
  Наряд украинского дизайнера из кожи и бумаги занял второе место на престижном конкурсе в рамках Недели моды в Лос-Анджелесе
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
Пугачева с Макаревичем оторвалась на концерте у Гребенщикова
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
"Шикарная малышка". Мейхер снялась в перьях, с отрытыми плечами, и рассказала о работе в Европе
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
В дом телеведущего Егора Гордеева попал дрон
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
Участников группы BTS отправят в южнокорейскую армию
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
46-летний Сенцов в четвертый раз станет отцом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 