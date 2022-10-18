"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения о "дискредитации" российской армии

Дата рассмотрения административного дела пока что не указана. Отмечается, что артисту грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
"Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы, – прокомментировал составление протокола Смольянинов в интервью российскому сайту "Медуза". – Грустить не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами – пошел дальше".
Артур Смольянинов родился 27 октября 1983 года в Москве. Он актер театра, кино, телевидения и дубляжа, театральный режиссер. С 2006-го по 2022 год он служил в театре "Современник".
В фильмографии актера 60 фильмов и сериалов.
Последний на момент публикации новости фильм с участием Смольянинова – "Мария. Спасти Москву" режиссера Веры Сторожевой.
В настоящее время Смольянинов проживает за границей. В своих предыдущих интервью актер назвал президента РФ Владимира Путина "жертвой пропаганды", а нападении России на Украину – террором.