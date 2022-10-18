"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения о "дискредитации" российской армии

Дата рассмотрения административного дела пока что не указана. Отмечается, что артисту грозит штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

"Для меня не существует законов этого государства. Они, как и само государство, преступны по своей сути, а значит, не имеют ни моральной, ни юридической силы, – прокомментировал составление протокола Смольянинов в интервью российскому сайту "Медуза". – Грустить не о чем. Как и радоваться. Нельзя умалишенных принимать всерьез, иначе сам с кукухой попрощаешься. Пожал плечами – пошел дальше".