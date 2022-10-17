"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке

Пропагандистка Симоньян: Когда мы обратились в издательства с предложением издать сборник поэзии, нам ответили: "Уберите с обложки букву Z" Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

В переписке отмечается, что книга может быть издана, если заказчик изменит обложку.

"Когда мы обратились в издательства с предложением издать сборник современной фронтовой поэзии "Поэzия русского лета", нам ответили: "Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет", – написала Симоньян.



Когда мы обратились в издательства с предложением издать тот самый сборник современной фронтовой поэзии 'Поэzия русского лета', который мы сами составили, сделали иллюстрации и вообще все, нам ответили: — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2022

"Это, конечно, приговор. Нам всем", – резюмировала она.

— Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет.



Это цитата. И это, конечно, приговор. Нам всем. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2022