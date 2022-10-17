"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке

В переписке отмечается, что книга может быть издана, если заказчик изменит обложку.
October 17, 2022
"Когда мы обратились в издательства с предложением издать сборник современной фронтовой поэзии "Поэzия русского лета", нам ответили: "Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет", – написала Симоньян.
Когда мы обратились в издательства с предложением издать тот самый сборник современной фронтовой поэзии 'Поэzия русского лета', который мы сами составили, сделали иллюстрации и вообще все, нам ответили:— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2022
"Это, конечно, приговор. Нам всем", – резюмировала она.
— Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 17, 2022
Это цитата. И это, конечно, приговор. Нам всем.
Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).
В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
Также эти буквы использовались на баннерах во время концерта в Лужниках, приуроченного годовщине аннексии Крыма Россией.