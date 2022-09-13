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13 сентября, 2022
 
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"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев"

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Приходько о российской пропагандистке: Помните мультфильм "Король Лев"? Так вот там была гиена, которую звали Эд! Эд Симоньян!
Приходько о российской пропагандистке: Помните мультфильм "Король Лев"? Так вот там была гиена, которую звали Эд! Эд Симоньян! 
Фото: Анастасія Костянтинівна / Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько сравнила российскую пропагандистку Марагриту Симоньян с гиеной из мульфильма "Король Лев". Об этом она написала 12 сентября в Facebook, разместив снимок пропагандистки.

"Посмотрите на одно из главных лиц прапагандонии. Мне кажется, что где-то по материнской линии выбросили бабушку и вставили гиену! Помните мультфильм "Король Лев"? Так вот там была гиена, которую звали Эд! Эд Симоньян! Зачем на ночь я увидела это ...бало?" – написала певица.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0xUtaP67FSpLhepTmSGWfHkbfupsjdLvEBc7dSAAhai8LeXtahB2nQZnMdSKYwTW2l&id=100007430375089

Контекст:

Симоньян – российская пропагандистка, "рупор Кремля", главный редактор информагентства "Россия сегодня" и руководитель телеканала RT – Russia Today. Известна своими пропагандистскими заявлениями.

С 24 февраля Симоньян находится под санкциями ЕС. 25 марта Австралия также внесла пропагандистку в санкционные списки. Согласно данным санкционной базы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины, на 15 июля против нее ввели санкции ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия и Украина.

В сентябре 2020 года российское издание The Insider составило рейтинг самых известных пропагандистов Кремля по уровню их зарплат. Симоньян заняла третье место, а ее супруг, российский пропагандист Тигран Кеосаян – второе. По данным журналистов, их годовой доход на телевидении составлял на тот момент примерно по 60 млн руб. (по 22 млн грн по тогдашнему курсу).

Теги: пропаганда, российская пропаганда, Маргарита Симоньян, война России против Украины, Анастасия Приходько
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