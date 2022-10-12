Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу

Свой комментарий Бирбков оставил 10 октября под публикацией пропагандистки в Twitter. В ней Симоняьн назвала совершенный российскими оккупантами массированный ракетный обстрел мирных украинских городов "ответочкой". Соответствующий скриншот Бирюков разместил на своей странице в Facebbook.

"Маргарита, я такое обычно женщинам не писал. Но вы и сами сказали, что не женщина. Так вот, не обижайтесь только, но вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Я вас очень прошу", – прокомментировал пост пропагандистки украинский журналист.

"Очень надеюсь, что все-таки обидеться. В идеале, чтобы ей было больно. Все равно из-за чего", – отреагировали подписчики.