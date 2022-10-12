Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу

Свой комментарий Бирбков оставил 10 октября под публикацией пропагандистки в Twitter. В ней Симоняьн назвала совершенный российскими оккупантами массированный ракетный обстрел мирных украинских городов "ответочкой". Соответствующий скриншот Бирюков разместил на своей странице в Facebbook.
"Маргарита, я такое обычно женщинам не писал. Но вы и сами сказали, что не женщина. Так вот, не обижайтесь только, но вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Я вас очень прошу", – прокомментировал пост пропагандистки украинский журналист.
"Очень надеюсь, что все-таки обидеться. В идеале, чтобы ей было больно. Все равно из-за чего", – отреагировали подписчики.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.