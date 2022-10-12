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12 октября, 2022
 
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Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Симоньян назвала ракетные обстрелы мирных украинских городов "ответочкой"
Симоньян назвала ракетные обстрелы мирных украинских городов "ответочкой"
Скриншот: Навальный LIVE / YouTube

Украинский ведущий Владимир Бирюков посоветовал российской пропагандистке Маргарите Симоньян фотографироваться и общаться, стоя спиной к объективу или собеседнику.

Свой комментарий Бирбков оставил 10 октября под публикацией пропагандистки в Twitter. В ней Симоняьн назвала совершенный российскими оккупантами массированный ракетный обстрел мирных украинских городов "ответочкой". Соответствующий скриншот Бирюков разместил  на своей странице в Facebbook.

"Маргарита, я такое обычно женщинам не писал. Но вы и сами сказали, что не женщина. Так вот, не обижайтесь только, но вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Я вас очень прошу", –  прокомментировал пост пропагандистки украинский журналист. 

"Очень надеюсь, что все-таки обидеться. В идеале, чтобы ей было больно. Все равно из-за чего", – отреагировали подписчики.

https://www.facebook.com/vova.biriukov/posts/pfbid0yj6SPDwCqcUDw2b6e7wZAbDPncnWY9sKH1T6NikBRmFQTpVrgFpnC6jhqM9udm1ul

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. 

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.

Теги: российская пропаганда, Маргарита Симоньян, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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