"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой

На видео пропагандистка рассказывает народонаселению РФ, как 150 российских крылатых ракет были запущены агрессором по мирным украинским городам.

"Случилась эта сучка в ленте. Какая же конченая идиотка! Этот фельдфебельский голос, мерзкая радость. И вот подобных бабищ показывают в мордоре их рабам каждый день и подолгу. Только с количеством ракет что-то скотина переборщила. Или перещила, потому что борщ все же наш", – написал Грубич.

Контекст:

10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. Украинские силы ПВО сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.