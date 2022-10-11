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11 октября, 2022
 
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"Подобных бабищ показывают в мордоре рабам каждый день и подолгу". Грубич высказался о пропагандистке Скабеевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грубич о Скабеевой: Какая же конченая идиотка!
Грубич о Скабеевой: Какая же конченая идиотка!
Скриншот: Россия 1 / YouTube

Украинский ведущий Константин Грубич 11 октября разместил в Instagram фрагмент передачи с участием российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая вышла в эфире российского пропагандистского канала "Россия 1" после того, как российские оккупанты массировано обстреляли украинснкие города.

На видео пропагандистка рассказывает народонаселению РФ, как 150 российских крылатых ракет были запущены агрессором по мирным украинским городам.

"Случилась эта сучка в ленте. Какая же конченая идиотка! Этот фельдфебельский голос, мерзкая радость. И вот подобных бабищ показывают в мордоре их рабам каждый день и подолгу. Только с количеством ракет что-то скотина переборщила. Или перещила, потому что борщ все же наш", – написал Грубич.

Контекст:

10 октября Украина подверглась массированной ракетной атаке. Замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что РФ выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Также противник использовал дроны-камикадзе, большую часть из которых уничтожили украинские силы ПВО.

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС на 7.00 11 октября, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах Украины и в Киеве. Часть областей  была обесточена, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Путин подтвердил, что массированные удары российской армии 10 октября по энергоструктуре Украины были умышленными. По его словам, они были нанесены по предложению минобороны и согласно плану Генштаба РФ.

По расчетам издания "Forbes Украина", ракетная атака 10 октября обошлась России в сумму от $400 млн до $700 млн.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. Украинские силы ПВО сбили 20 из 28 выпущенных оккупантами ракет и 13 дронов-камикадзе.

Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, Ольга Скабеева, Константин Грубич
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