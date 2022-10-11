"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину

"Певно ти хотів великим
Бути, а не будеш.
І розстрілом своїм диким
Поваг не здобудеш.
Бо і не такі, як ти, зуби обламали,
Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали
І топтали Україну, і її лякали – звірі.
Але всі, хто меч встромляв у Неньку,
Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла,
Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу.
Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів.
Хитро москаль наступає, то вночі, то вранці,
Полетіли нові стріли, та оте залізо
Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза
Переколота, запухла ляже у могилу,
Щоби знали всі – не варто лізти в Україну!
Упокой, господь, ті душі земляків невинних,
Бийте, хлопці, ЗСУшно всіх за Батьківщину!
Кацапстан впаде, і орки стануть на коліна,
Щоб всі знали, що не варто лізти в Україну", – продекламировал артист.
Потап опубликовал ролик и текст стихотворения в своем микроблоге, но отметил, что администрация сети его удаляет из-за жалоб российского народонаселения, которому при этом запрещено пользоваться этой соцсетью.
Потап написал стихотворение после того, как утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
По состоянию на 14.00 Российская Федерация использовала 84 крылатые ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские Shahed-136. Уничтожено 56 целей.