"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину

"Певно ти хотів великим

Бути, а не будеш.

І розстрілом своїм диким

Поваг не здобудеш.

Бо і не такі, як ти, зуби обламали,

Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали

І топтали Україну, і її лякали – звірі.

Але всі, хто меч встромляв у Неньку,

Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла,

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу.

Ти ж програєш, ти же знаєш, що немає шансів.

Хитро москаль наступає, то вночі, то вранці,

Полетіли нові стріли, та оте залізо

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу,

Щоби знали всі – не варто лізти в Україну!

Упокой, господь, ті душі земляків невинних,

Бийте, хлопці, ЗСУшно всіх за Батьківщину!

Кацапстан впаде, і орки стануть на коліна,

Щоб всі знали, що не варто лізти в Україну", – продекламировал артист.

Потап опубликовал ролик и текст стихотворения в своем микроблоге, но отметил, что администрация сети его удаляет из-за жалоб российского народонаселения, которому при этом запрещено пользоваться этой соцсетью.