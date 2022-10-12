"Відроддя, помилка природи". Тина Кароль в авторском стихотворении рассказала, что ждет Путина в ближайшем будущем. Видео

В ролике с дрона показан вид на Киев с высоты памятника "Родина-мать".
"Що, голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв,
Неродиве відроддя, помилка природи,
Ти не маєш характер та вроду,
Ти отруту хильнеш у твоєму ж колі,
І твої заздрісні очі заллються кров'ю.
Нікого немає, хто б служив тобі,
Ти і є та сама зрада сам собі,
Не прикриєшся богом,
Не врятуєш себе,
Ти – не месія, і не місія веде тебе.
Старий людоїд,
Ось так і прославишся на весь подальший людський рід,
Перестріляй хоч своїх всіх бункерськіх гнид,
Тобі вже залишилось декілька днів,
Інакші часи й методички не ті,
Поразка за крок від твоєї орди.
Руїни та хаос чекають на землю твою,
А ми так і будемо на своєму шляху.
Так і будемо могутні й живі
І аж ніяк непідвладні тобі,
Київ, як матір міст та околиць усіх,
Материнський прокльон надсилає тобі", – написала артистка.
Кароль написала стихотворение после того, как 10 и 11-го октября Россия совершила массированный ракетный обстрел украинских городов.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.