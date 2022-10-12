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12 октября, 2022
 
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"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине

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Ефросинина: Мы выбираем защищать наши земли
Ефросинина: Мы выбираем защищать наши земли
Фото: mashaefrosinina / Instagram

Украинская ведущая Маша Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались массированным ракетным ударам российских оккупантов по мирным украинским городам. Ролик ведущая разместила 11 октября в Instagram.

"Сколько же вас, радующихся обстрелам Украины?! Сколько криков радости, сифилисных танцев, невероятных оров. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестрички в Крыму, с которой мы на один горшок ходили на том же балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный мост. Сколько же праздника у россиян касательно того, что груды камня, железа и бетона отомщены за счет смерти людей, за счет разлетающихся на кусочки тел детей от взрывов бомб", – заявила Ефросинина. 

Ведущая напомнила, что украинцы сами выбирают то, как им жить, в отличие от россиян, которые "постоянно скулят". Она назвала население РФ "гражданами самой обосравшейся в мире страны".

"Мы выбираем наше руководство, мы выбираем защищать наши земли", – заявила она.

В конце видео Ефросинина показала россиянам средний палец.

"Я еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й", – поддержали Ефросинину подписчики.

Контекст:

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников. 

В результате ракетной атаки, по данным ГСЧС, погибли 19 человек, 105 ранены. Были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в восьми регионах и Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что оккупанты атаковали энергетические объекты. Часть областей была обесточена. 

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.

Теги: обстрелы, война России против Украины, ракеты, Маша Ефросинина
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