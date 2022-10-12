"Еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й". Ефросинина обратилась к россиянам, которые радовались ракетным ударам по Украине

"Сколько же вас, радующихся обстрелам Украины?! Сколько криков радости, сифилисных танцев, невероятных оров. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестрички в Крыму, с которой мы на один горшок ходили на том же балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный мост. Сколько же праздника у россиян касательно того, что груды камня, железа и бетона отомщены за счет смерти людей, за счет разлетающихся на кусочки тел детей от взрывов бомб", – заявила Ефросинина.

Ведущая напомнила, что украинцы сами выбирают то, как им жить, в отличие от россиян, которые "постоянно скулят". Она назвала население РФ "гражданами самой обосравшейся в мире страны".

"Мы выбираем наше руководство, мы выбираем защищать наши земли", – заявила она.

В конце видео Ефросинина показала россиянам средний палец.

"Я еще не видел, чтобы так качественно посылали на х...й", – поддержали Ефросинину подписчики.