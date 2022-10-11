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11 октября, 2022
 
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В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео

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Пугачева в конце сентября вместе с детьми покинула Россию
Пугачева в конце сентября вместе с детьми покинула Россию
Фото: allapugachevaandherfamily / Instagram

11 октября на фан-странице российской певицы Аллы Пугачевой в Instagram поклонники опубликовали адресованный артистке ролик, который был снят на Красной площади в Москве.

На видео в темное время суток запечатлена надпись в небе над Кремлем.

"Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!" – говорилось в этом сообщении.

Пугачева, которая покинула РФ, пока что не прокомментировала это послание.

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, Россия, Максим Галкин
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