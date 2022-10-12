"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ

На сайте театра отмечается, что после подписания соглашения труппа и сотрудники российского Следкома "могут реализовывать интересные творческие инициативы" Фото: ermolova.ru

"Теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру", – говорится в публикации.

Отмечается, что теперь коллектив театра и сотрудники российского Следкома "могут реализовывать интересные творческие инициативы".

Текст проиллюстрирован снимком, сделанным во время подписания этого соглашения. На фото, кроме Меньшикова и Кузоятова, запечатлены неназванные сотрудники Следкома РФ в форме.

Пользователи сети, обсуждая эту новость, отметили сходство униформы сотрудников Следкома с формой работников так называемого народного комиссариата внутренних дел СССР, роль одного из которых сыграл Меньшиков в картине российского пропагандистского режиссера Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".

"А Меньшиков помнит про фильм, в котором он снимался?" – отреагировали в сети.

а олег меньшиков помнит про фильм в котором он снимался? утомленные солнцем кажется называется * https://t.co/bveJ2bUDOu — ( * ) (@ohcomeonimweary) October 11, 2022

"Утомленные солнцем 3". Меньшиков вжился в роль стукача и приспособленца, готового убивать даже тех, кого любит. Какой стыд", – написали пользователи сети.

Утомленные солнцем 3! Меньшиков вжился в роль стукача и приспособленца, готового убивать даже тех кого любит… какой стыд pic.twitter.com/oVPXZsJSk3 — Mari (@MSajgaskina) October 11, 2022

"Стал стукачом", – прокомментировали новость в Twitter.

как высокопарно, Меньшиков стал стукачом, просто и понятно — Mikhail Smirnoff (@MikhailMm77) October 11, 2022