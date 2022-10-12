"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ

"Теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру", – говорится в публикации.
Отмечается, что теперь коллектив театра и сотрудники российского Следкома "могут реализовывать интересные творческие инициативы".
Текст проиллюстрирован снимком, сделанным во время подписания этого соглашения. На фото, кроме Меньшикова и Кузоятова, запечатлены неназванные сотрудники Следкома РФ в форме.
Пользователи сети, обсуждая эту новость, отметили сходство униформы сотрудников Следкома с формой работников так называемого народного комиссариата внутренних дел СССР, роль одного из которых сыграл Меньшиков в картине российского пропагандистского режиссера Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".
"А Меньшиков помнит про фильм, в котором он снимался?" – отреагировали в сети.
а олег меньшиков помнит про фильм в котором он снимался? утомленные солнцем кажется называется * https://t.co/bveJ2bUDOu— ( * ) (@ohcomeonimweary) October 11, 2022
"Утомленные солнцем 3". Меньшиков вжился в роль стукача и приспособленца, готового убивать даже тех, кого любит. Какой стыд", – написали пользователи сети.
Утомленные солнцем 3! Меньшиков вжился в роль стукача и приспособленца, готового убивать даже тех кого любит… какой стыд pic.twitter.com/oVPXZsJSk3— Mari (@MSajgaskina) October 11, 2022
"Стал стукачом", – прокомментировали новость в Twitter.
как высокопарно, Меньшиков стал стукачом, просто и понятно— Mikhail Smirnoff (@MikhailMm77) October 11, 2022
Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове Московской области. С 2012 года он является худруком Московского драматического театра имени Ермоловой с 2012 года.
Наиболее известные роли Меньшикова в кино – в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник".