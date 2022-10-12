Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
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"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На сайте театра отмечается, что после подписания соглашения труппа и сотрудники российского Следкома "могут реализовывать интересные творческие инициативы"
На сайте театра отмечается, что после подписания соглашения труппа и сотрудники российского Следкома "могут реализовывать интересные творческие инициативы"
Фото: ermolova.ru

Московский драматический театр имени Ермоловой заключил соглашение о "взаимном творческом сотрудничестве" со Следственным комитетом России. Договор от имени театра с ведомством подписал его художественный руководитель, российский актер и режиссер Олег Меньшиков и директор Сергей Кузоятов. Об этом сообщается на сайте театра.

"Теперь у сотрудников ведомства и учащихся образовательных учреждений СК России есть возможность посещать спектакли и приобщаться к театральному миру", – говорится в публикации.

Отмечается, что теперь коллектив театра и сотрудники российского Следкома "могут реализовывать интересные творческие инициативы".

Текст проиллюстрирован снимком, сделанным во время подписания этого соглашения. На фото, кроме Меньшикова и Кузоятова, запечатлены неназванные сотрудники Следкома РФ в форме.

Пользователи сети, обсуждая эту новость, отметили сходство униформы сотрудников Следкома с формой работников так называемого народного комиссариата внутренних дел СССР, роль одного из которых сыграл Меньшиков в картине российского пропагандистского режиссера Никиты Михалкова "Утомленные солнцем".

"А Меньшиков помнит про фильм, в котором он снимался?" – отреагировали в сети.

"Утомленные солнцем 3". Меньшиков вжился в роль стукача и приспособленца, готового убивать даже тех, кого любит. Какой стыд", – написали пользователи сети.

"Стал стукачом", – прокомментировали новость в Twitter.

Контекст:

Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове Московской области. С 2012 года он является худруком Московского драматического театра имени Ермоловой с 2012 года.

Наиболее известные роли Меньшикова в кино – в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник".

Теги: театр, Никита Михалков, Следственный комитет РФ, Олег Меньшиков
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