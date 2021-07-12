  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме

По словам Олега Меньшикова, о произошедшем знали только его жена Анастасия и ближайшее окружение Фото: olegmenshikov.ru / Instagram

По словам артиста, во время плановой госпитализации ему должны были сделать операцию, но "что-то пошло не так".

"Пошло не так до такой степени, что у меня упало давление, остановилось сердце и я неделю был в коме", – рассказал Меньшиков, поблагодарив врачей, которые его "с того света вытащили и уже не первый раз".

По словам Меньшикова, его исчезновение со сцены полгода назад "списали" на COVID-19. Актер подчеркнул, что о произошедшем знали только его ближайшее окружение и жена Анастасия, которую доктора предупреждали "готовиться к самому худшему".

"Это не была искусственная кома. Я не видел никаких тоннелей, никакого света в конце этих тоннелей. Я помню, что летал: был на каких-то премьерах, в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами.... К чему это я говорю? Когда люди что-то долго рассказывают про кому, это все неправда, на мой взгляд. Потому что ты где-то там, летаешь, а вот что происходило с Настей за эту неделю… У нее неделя без сна была" – вспоминал Меньшиков,

По словам артиста, после пережитого у него в голове "немного произошел сдвиг".

"Не в смысле ненормальности, а в смысле понимания и несколько другого отношения к тому, что с нами вообще здесь происходит. Не то чтоб переоценка ценностей произошла, нет, но чуть-чуть другой взгляд возник, другая интонация у жизни появилась", – признался Меньшиков.

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Видео: Света вокруг света / YouTube