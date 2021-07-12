Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2021
 
Новости

"С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По словам Олега Меньшикова, о произошедшем знали только его жена Анастасия и ближайшее окружение
По словам Олега Меньшикова, о произошедшем знали только его жена Анастасия и ближайшее окружение
Фото: olegmenshikov.ru / Instagram

Российский артист театра и кино Олег Меньшиков полгода назад неделю был в коме. Причиной стала остановка сердца. Об этом 60-летний артист рассказал в интервью Светлане Бондарчук для ее YouTube-программы "Света вокруг света".

По словам артиста, во время плановой госпитализации ему должны были сделать операцию, но "что-то пошло не так".

"Пошло не так до такой степени, что у меня упало давление, остановилось сердце и я неделю был в коме", – рассказал Меньшиков, поблагодарив врачей, которые его "с того света вытащили и уже не первый раз".

По словам Меньшикова, его исчезновение со сцены полгода назад "списали" на COVID-19. Актер подчеркнул, что о произошедшем знали только его ближайшее окружение и жена Анастасия, которую доктора предупреждали "готовиться к самому худшему".

"Это не была искусственная кома. Я не видел никаких тоннелей, никакого света в конце этих тоннелей. Я помню, что летал: был на каких-то премьерах, в космосе, на каком-то корабле, на каком-то безумном спектакле с убийствами.... К чему это я говорю? Когда люди что-то долго рассказывают про кому, это все неправда, на мой взгляд. Потому что ты где-то там, летаешь, а вот что происходило с Настей за эту неделю… У нее неделя без сна была" – вспоминал Меньшиков,

По словам артиста, после пережитого у него в голове "немного произошел сдвиг".

"Не в смысле ненормальности, а в смысле понимания и несколько другого отношения к тому, что с нами вообще здесь происходит. Не то чтоб переоценка ценностей произошла, нет, но чуть-чуть другой взгляд возник, другая интонация у жизни появилась", – признался Меньшиков.

ВИДЕО
Видео: Света вокруг света / YouTube
Контекст:

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове Московской области.

С 2012 года Меньшиков является худруком и директором Московского драматического театра имени Ермоловой.

Наиболее известные роли Меньшикова в кино – в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник".

В 2018 году артист был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. 

Теги: госпиталь, Олег Меньшиков, операция, кома
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"И он мне рассказывает, что за ним бегали девчонки!" Мишина показала юношеское фото Эллерта
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
"Как приятно видеть ухоженную девушку", "А глаза печальные". Волочкова восхитила подписчиков новым образом
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Принц Уильям: Меня тошнит от расистских оскорблений в адрес игроков сборной Англии
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
Российский автогонщик и его девушка заживо сгорели в авто после ДТП
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Блогер с увеличенными скулами Покрещук в лифе и мини-шортах станцевала перед камерой
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
Гемоглобин. Что это и как он влияет на самочувствие
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
  "С того света вытащили уже не первый раз". Олег Меньшиков неделю провел в коме
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
Фреймут рассказала, что попросила бы сделать нардепа Тищенко, если бы консультировала его по вопросам этикета
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
"Умерла, так умерла, хоронить, так с песней". Жена продюсера Никитина объявила о завершении карьеры певицы
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
Борющийся с раком российский модельер Валентин Юдашкин переболел коронавирусом
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Родители хоть немного выдохнут". Решетник показал семейное фото, на котором "счастливы все"
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
"Любовь не имеет ничего общего с потреблением". Жена Бардаша показала отдых на яхте
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Morgenshtern избежал штрафа в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
Украинский ведущий во время отпуска вышел подметать киевскую улицу. Видео
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS