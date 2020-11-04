Московский театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием Меньшикова

Директор и художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой актер Олег Меньшиков не выйдет на сцену по состоянию здоровья.

Меньшиков возглавляет театр имени Ермоловой с 2012 года Фото: Театр им. М.Н. Ермоловой / Facebook

Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакли с участием актера Олега Меньшикова. Об этом говорится 3 ноября на странице театра в Inatagram.

"Все спектакли с участием Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья", – говорится в публикации.

Что послужило причиной ухудшения самочувствия Меньшикова, не уточняется. При этом другие спектакли из репертуара театра, отмечается в публикации, не отменяются.

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в Серпухове Московской области.

С 2012 года Меньшиков является худруком и директором Московского драматического театра имени Ермоловой.

Наиболее известные роли Меньшикова в кино – в фильмах "Родня", "Покровские ворота", "Полеты во сне и наяву", "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник".