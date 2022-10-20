"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились

Виталий и Наталья Кличко сообщили о разводе летом 2022 года Фото: ЕРА

По словам Натальи Егоровой, на тот момент она работала моделью в Киеве, а Кличко уже выиграл чемпионат мира по кикбоксингу.

Их знакомство состоялось, когда она прогуливалась по улице, а он остановился возле нее на машине "Жигули" цвета мокрого асфальта. Он был в авто вместе со своим младшим братом, украинским боксером Владимиром Кличко.

Егорова отметила, что "увлеклась силой Виталия".