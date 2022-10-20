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20 октября, 2022
 
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"Увлеклась силой Виталия". Бывшая жена мэра Киева Кличко рассказала, как они познакомились

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Виталий и Наталья Кличко сообщили о разводе летом 2022 года
Виталий и Наталья Кличко сообщили о разводе летом 2022 года
Фото: ЕРА

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова в интервью немецкому изданию Spiegel поделилась воспоминаниями, как она познакомилась со своим теперь уже бывшим мужем, мэром Киева Виталием Кличко.

По словам Натальи Егоровой, на тот момент она работала моделью в Киеве, а Кличко уже выиграл чемпионат мира по кикбоксингу. 

Их знакомство состоялось, когда она прогуливалась по улице, а он остановился возле нее на машине "Жигули" цвета мокрого асфальта. Он был в авто вместе со своим младшим братом, украинским боксером Владимиром Кличко. 

Егорова отметила, что "увлеклась силой Виталия". 

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, развод, брак, Наталья Егорова
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