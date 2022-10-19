35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним

"Универ", – коротко подписала фото 35-летняя жена 47-летнего Арестовича.

Контекст:

Анастасия Арестович родилась 14 апреля 1987 года в Киеве. Издание Elle пишет, что она окончила Киевский университет "КРОК", получив степень бакалавра в области экономики и степень магистра – по управлению проектами.

Анастасия – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. На тот момент она работала в сфере строительного консалтинга и рекламном бизнесе.

У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.