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19 октября, 2022
 
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35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним

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Арестович познакомился с третьей женой Анастасией в 2014 году
Арестович познакомился с третьей женой Анастасией в 2014 году
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Жена украинского блогера и советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия 16 октября в Instagram Stories, реагируя на просьбы подписчиков показать снимки, сделанные в студенческие годы, разместила архивное фото, на котором запечатлена в мантии и конфедератке с дипломом в руках.

"Универ",  коротко подписала фото 35-летняя жена 47-летнего Арестовича.

Скриншот: anastasiia_arestovich / Instagram
Скриншот: anastasiia_arestovich / Instagram

Контекст:

Анастасия Арестович родилась 14 апреля 1987 года в Киеве. Издание Elle пишет, что она окончила Киевский университет "КРОК", получив степень бакалавра в области экономики и степень магистра – по управлению проектами.

Анастасия – третья жена Алексея Арестовича. Они познакомились в 2014 году на его занятиях в авторской психологической школе. На тот момент она работала в сфере строительного консалтинга и рекламном бизнесе.

У пары есть сын Александр. Для Анастасии Арестович он стал первенцем и третьим ребенком для ее мужа.

От предыдущих отношений у Арестовича есть две дочери.

В настоящее время Анастасия Арестович, по ее словам, занимается психологией и психотерапией.

Теги: Алексей Арестович, семья, Анастасия Арестович
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