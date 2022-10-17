Бульвар Шоубиз
 
17 октября, 2022
 
Новости

"Поверьте, мне остается немного". Арестович рассказал, какой доход получает от своего YouTube-канала

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Арестович заявил, что тратит деньги на благотворительность и помощь другим семьям
Арестович заявил, что тратит деньги на благотворительность и помощь другим семьям
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник Офиса президента и украинский блогер Алексей Арестович ежемесячно получает монетизацию от контента на своем YouTube-канале (1,66 млн фолловеров) в размере $30 тыс. Об этом он рассказал в интервью, которое 16 октября опубликовано на YouTube-канале "Ми – Україна".

"Достаточно? Что делаете с ними?" – уточнила у Арестовича ведущая после того, как он озвучил свою прибыль.

"Я содержу такое количество семей и столько помогаю направо и налево, что, поверьте, мне остается немного", – ответил он.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: YouTube, Алексей Арестович, деньги, монетизация
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