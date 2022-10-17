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17 октября, 2022
 
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"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании

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Арестович женат в третий раз
Арестович женат в третий раз
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович 16 октября опубликовал в Instagram новое селфи, на котором запечатлен перед зеркалом в ванной.

"Нарциссом меня называют люди, которые истерически требуют, чтобы я полностью соответствовал их представлениям о прекрасном", – прокомментировал 47-летний Арестович свое фото.

олго пыталась понять, что у Алексея во рту, и только сейчас поняла, что это зубная щетка", – прокомментировали публикацию подписчики.

"То, что вы чистите зубы, уже делает вас чуточку прекраснее", – написали фолловеры.

"Вот же ж горячий мужчина, прости господи", – отреагировали в сети.

Контекст:

Арестович занимал должность внештатного советника главы Офиса президента Украины по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны с 1 декабря 2020 года, а с 28 октября того же года был спикером делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

17 января 2022 года Арестович объявил об уходе с этих должностей. После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Арестович снова стал работать с Офисом президента.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Алексей Арестович, мужчины
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