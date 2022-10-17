"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании

Арестович женат в третий раз Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Нарциссом меня называют люди, которые истерически требуют, чтобы я полностью соответствовал их представлениям о прекрасном", – прокомментировал 47-летний Арестович свое фото.

"Долго пыталась понять, что у Алексея во рту, и только сейчас поняла, что это зубная щетка", – прокомментировали публикацию подписчики.

"То, что вы чистите зубы, уже делает вас чуточку прекраснее", – написали фолловеры.

"Вот же ж горячий мужчина, прости господи", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олексій Арестович (@alexey.arestovich)