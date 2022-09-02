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02 сентября, 2022
 
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"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны

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Анастасия третья жена Арестовича
Анастасия – третья жена Арестовича
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Супруга советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия Арестович в интервью, которое 2 сентября опубликовано на сайте украинского издания Elle.ua, рассказала, как узнала о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

По словам жены Арестовича, ночью 24 февраля она проснулась и увидела мужа с телефоном в руках, после чего "все сразу поняла". Она отметила, что буквально через минуту после этого прозвучали первые взрывы, а ее муж начал одеваться, сообщив, что его "вызвали в офис". 

Анастасия Арестович призналась, что "оставаться вдвоем с сыном в квартире было некомфортно". Муж позвонил ей примерно в обед, чтобы сообщить, что "высаживается российский десант", у которого есть адрес их проживания.

Он предупредил жену, чтобы в течение 10 минут они покинули квартиру. Анастасия Арестович рассказала, что они, руководствуюсь указаниями мужа, направились в западную часть Украины. 

Жена Арестовича призналась, что они не покидали страну.

Контекст:

Анастасия и Алексей Арестовичи вместе с 2014 года. У них есть шестилетний сын Александр. От предыдущих браков у Арестовича есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Теги: Алексей Арестович, дети, война России против Украины, семья
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