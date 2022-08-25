  Арестович заявил, что намерен жениться на "маме Сердючки" и поцеловал ее на людях. Видео

Арестович в финале исполнения песни Russia Good Bye вышел вместе с "мамой Сердючки", роль которой исполняет актриса Инна Белоконь.
Сердючка заявила, что Арестовича официально нужно представлять как "доктора".
"Мама в аптеки не ходит. Посмотрит Арестовича – спит до 12 как убитая", – отметила она.
После этих слов Арестович поцеловал "маму Сердючки" в голову.
"Украинский язык –- единственный, в котором слово "человек" ("людина") – единственная в мире женского рода. То есть, женщина – это все для нас. Я три раза женат, все три раза счастливо. Вижу, что наметился...", – сказал Арестович.
Он стал загибать пальцы и искоса посмотрел на "маму Сердючки".
"Это судьба. Сердце крается, но...", – сказал он и обнял Белоконь.
Арестович родился 3 августа 1975 года в Грузинской ССР.
В декабре 2020 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Арестович женат, вместе с женой воспитывает двоих детей – сына и дочь. Также у него есть старшая дочь от предыдущих отношений.