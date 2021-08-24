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24 августа, 2021
 
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"На фото Мудрость, Будущее и Вечность". Верка Сердючка с мамой поздравили Украину с Днем Независимости

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Андрей Данилко в образе Верки Сердючки поздравил всех с праздником
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки поздравил всех с праздником
Фото: Александр Лазаренко / Gordonua.com

Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, поздравил всех с Днем Независимости Украины. Артист выложил в Instagram фото с коллегой Инной Белоконь, играющей роль мамы Сердючки, и маленьким мальчиком.

"С Днем Независимости (на фото Мудрость, Будущее и Вечность)", – подписал снимок 47-летний Данилко.

"Очаровательные!" – прокомментировала фото пользователь с ником west100mos.

"Точное название!" – написала marwinman.

"Боже мой, наша любимая Вера с мамой", – отреагировал evgeniijanin.

Контекст:

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости. В этот день в Киеве запланирован военный парад и праздничный концерт, который состоится вечером на НСК "Олимпийский", примут участие Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, Сергей Бабкин, Нина Матвиенко и другие. Весь список артистов опубликован здесь.

Теги: День Независимости, Андрей Данилко, независимость, Верка Сердючка, Инна Белоконь
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