Бульвар Шоубиз
 
04 сентября, 2020
 
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Sexy. Верка Сердючка презентовала новый мини-альбом на английском языке

Украинский артист оригинального жанра Андрей Данилко в образе Верки Сердючки презентовал на своем YouTube-канале новый мини-альбом, в который вошли четыре англоязычных композиции – Sexy, Swedish Lullaby, Make It Rain Champagne и Disco Kicks. В комментарии Wiwibloggs Данилко сообщил, что новые песни призваны подарить "немного солнечного света в этот очень темный год". "Sexy – наша дань уважения фанатам "Евровидения", которые поддерживали нас все эти годы. Хотим, чтобы все улыбались и танцевали, несмотря ни на что. Бокал холодного шампанского никогда никому не навредил!" – заявил артист.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Данилко: Sexy наша дань уважения фанатам "Евровидения"
Данилко: Sexy – наша дань уважения фанатам "Евровидения"
Фото: v_serduchka / Instagram

видео

Видео: VERKA SERDUCHKA / YouTube
Теги: Верка Сердючка
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