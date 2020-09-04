Sexy. Верка Сердючка презентовала новый мини-альбом на английском языке
Украинский артист оригинального жанра Андрей Данилко в образе Верки Сердючки презентовал на своем YouTube-канале новый мини-альбом, в который вошли четыре англоязычных композиции – Sexy, Swedish Lullaby, Make It Rain Champagne и Disco Kicks. В комментарии Wiwibloggs Данилко сообщил, что новые песни призваны подарить "немного солнечного света в этот очень темный год". "Sexy – наша дань уважения фанатам "Евровидения", которые поддерживали нас все эти годы. Хотим, чтобы все улыбались и танцевали, несмотря ни на что. Бокал холодного шампанского никогда никому не навредил!" – заявил артист.
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