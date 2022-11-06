"Я не плачу, мой герой, ангел, навсегда мой жених". Парамедик Пташка посвятила видео любимому человеку, который погиб на войне

Пташка: В сердце с тобой, мой ангел, я прошла Мариуполь, "Азовсталь", плен и борюсь дальше Фото: Катерина Поліщук / Facebook

"Война дала мне тебя, а ты показал мне, что такое настоящая любовь, верность, побратимство. Что такое быть настоящим воином, напарником и другом. Ты научил меня быть верной своей войне, а она тебя у меня забрала", – говорится в ролике.

Пташка добавила, что возлюбленный "с неба научил ее быть сильной, непоколебимой, несокрушимой, стальной", и не любил, когда она плакала или опускала руки.

"И я не плачу, я борюсь за двоих под твоей защитой. В сердце с тобой, мой ангел, я прошла Мариуполь, "Азовсталь", плен и борюсь дальше. И с твоим именем на губах я буду бороться до последнего вздоха. Мой герой, ангел, навсегда мой жених", – написала парамедик.

В комментарии к ролику она добавила, что отомстит российским оккупантам за смерть возлюбленного.

"Война забирает лучших! Боль! Неописуемая боль", – выразили собелезнования Пташке подписчики.

"Как больно. Соболезнования", – написали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от birdie mad (@mad_birdie31)