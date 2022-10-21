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21 октября, 2022
 
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"Такое солнышко", "Красавица". Парамедик Пташка показала, как медитировала на полу в метро

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Пташка: Берегите себя
Пташка: Берегите себя
Фото: fcshakhtar / Instagram

Парамедик Катерина Полищук (Пташка) 21 октября опубликовала в Instagram снимки, на которых запечатлена в позе лотоса на полу одной из станций метрополитена.

"Берегите себя", – подписала она фото.

"Красавица наша", – отреагировали в сети.

"Такое солнышко", – написали подписчики.

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.

Теги: война России против Украины, метрополитен, Катерина Полищук
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