"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн

"Большая честь для меня, первая моя песня после ада на свободной земле. Для всех, кто под желто-голубым флагом борется каждый день за нашу свободу и независимость, мир и безопасность. "Азовсталь" поет, несмотря ни на что, несгибаемо и непрерывно, она гремит, и она устоит, как выстояла там. Мы вернемся домой все", – прокомментировала в Instagram свое выступление Пташка.

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.