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16 октября, 2022
 
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"Первая моя песня после ада на свободной земле". Парамедик Пташка исполнила перед футбольным матчем во Львове украинский гимн

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Пташка: Мы вернемся домой все
Пташка: Мы вернемся домой все
Фото: fcshakhtar / Instagram

Парамедик Катерина Полищук (Пташка) исполнила гимн Украины перед началом футбольного матча между украинскими командами донецким "Шахтарем" и киевским "Динамо" во Львове. Соответствующее видео опубликовано 16 октября на странице донецкого футбольного клуба в Instagram.

"Большая честь для меня, первая моя песня после ада на свободной земле. Для всех, кто под желто-голубым флагом борется каждый день за нашу свободу и независимость, мир и безопасность. "Азовсталь" поет, несмотря ни на что, несгибаемо и непрерывно, она гремит, и она устоит, как выстояла там. Мы вернемся домой все", – прокомментировала в Instagram свое выступление Пташка.

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.

Теги: футбол, Динамо Киев, гимн Украины, Шахтер Донецк, Азовсталь, песня, Катерина Полищук
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