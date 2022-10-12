Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
Новости

"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пташка Википедии: Благодарю, что сквозь года рядом. Лучший в мире
Пташка – Википедии: Благодарю, что сквозь года рядом. Лучший в мире
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Украинский парамедик Катерина Полищук 12 октября разместила в Instagram селфи, на котором запечатлена в обнимку с бойцом полка "Азов" Владиславом Жайворонком (позывной Википедия).

"Благодарю, что сквозь года рядом. Лучший в мире", – написала она.

"Две легенды на одном фото", – отреагировали подписчики.

"Вы теперь мои кумиры и вдохновение", – написали поклонники.

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

Жайворонок (позывной Википедия) – боец полка "Азов", оператор беспилотных летательных аппаратов, взводный медик, один из защитников Мариуполя и завода "Азовсталь". К "Азову" уроженец Херсонской области присоединился в 2018 году.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.

Теги: полк Азов, Катерина Полищук, Владислав Жайворонок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
  Яковина: В Самарканде Путину предъявили ультиматум: "Либо ты, дружок, заканчиваешь войну к саммиту G20 на Бали, либо можешь вообще на этот саммит не приезжать"
Дмитрий ГОРДОН
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
  Азовец Википедия: Мариуполь – это огромная братская могила, люди там сгорали целыми кварталами
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
  Антон Геращенко: Режим Путина нестабилен, он сыплется. Режим Гитлера тоже посыпался. Там нашелся полковник Штауффенберг, который пришел на совещание с чемоданом со взрывчаткой
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
Притула: Я плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень
  Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания
  Monatik рассказал об отношениях с Дантесом и Дорофеевой после расставания
"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото
"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото
  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену
  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену
Британская принцесса Евгения показала, как четыре года назад целовалась на свадьбе со своим женихом
Британская принцесса Евгения показала, как четыре года назад целовалась на свадьбе со своим женихом
Группе "Океан Ельзи" исполнилось 28 лет
Группе "Океан Ельзи" исполнилось 28 лет
"Відроддя, помилка природи". Тина Кароль в авторском стихотворении рассказала, что ждет Путина в ближайшем будущем. Видео
"Відроддя, помилка природи". Тина Кароль в авторском стихотворении рассказала, что ждет Путина в ближайшем будущем. Видео
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
"Это поможет понять, почему капитуляция перед империей зла не вариант для украинцев". Притула отправил Маску книгу по истории Украины
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
Пугачева высказалась о Земфире, которая осудила нападение РФ на Украину, но не стала разворачивать на сцене украинский флаг
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
"Господин президент, пора!" Melovin призвал Зеленского узаконить однополые браки
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
Галкин: В эти дни тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального неравнодушного человека
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
"Надеюсь, в следующем году". Сенцов спрогнозировал, когда ВСУ освободит Крым
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Скрипка сообщил, что в результате российских обстрелов погибла его поклонница
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
Глубокое декольте и ровный загар. Как сейчас выглядит четвертая жена Александра Цекало
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 