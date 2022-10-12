"Две легенды на одном фото", "Теперь мои кумиры и вдохновение". Парамедик Пташка сделала селфи с азовцем Википедией. Фото

"Благодарю, что сквозь года рядом. Лучший в мире", – написала она.

"Две легенды на одном фото", – отреагировали подписчики.

"Вы теперь мои кумиры и вдохновение", – написали поклонники.

Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

Жайворонок (позывной Википедия) – боец полка "Азов", оператор беспилотных летательных аппаратов, взводный медик, один из защитников Мариуполя и завода "Азовсталь". К "Азову" уроженец Херсонской области присоединился в 2018 году.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.