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14 октября, 2022
 
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Бабкин вместе с исполнителем Udovenko в День защитников и защитниц Украины выпустил песню, посвященную парамедику Пташке. Видео

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Пташка стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали"
Пташка стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали"
Фото: mad_birdie31 / Instagram

Украинский певец Сергей Бабкин 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, на своем канале в YouTube презентовал клип на песню, которую посвятил украинскому парамедику Катерине Полищук (Пташке), освобожденной из плена.

Артист записал композицию вместе с украинским исполнителем Udovenko (Владимиром Удовенко), который является авторов слов.

Удовенко написал песню за один день после того, как в конце июля в Оленовке Донецкой области погибло более 50 украинских военнослужащих. 

ВИДЕО
Видео: Сергій Бабкін / YouTube
Контекст:

21-летняя Катерина Полищук – уроженка Тернополя, музыкант по образованию, окончила Тернопольский художественный колледж имени Соломии Крушельницкой. Служит парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры" с 2021 года.

Как парамедик с позывным Пташка она стала известна весной этого года, когда в соцсетях появилось видео с ее участием, снятое в подвалах "Азовстали". Вместе с другими защитниками Мариуполя в мае она оказалась в плену у оккупантов.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из плена освободили 215 украинцев, из них 108 – азовцыКоординационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.

России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене народного депутата Украины, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, в Саудовской Аравии и в Турции.

Теги: Азовсталь, Оленовка, война России против Украины, Сергей Бабкин, День защитников и защитниц Украины, Катерина Полищук
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