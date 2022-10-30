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30 октября, 2022
 
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"Как 53? Скорее 23", "Лучше оставить для мужа". Лопес снялась в прозрачном кружевном белье

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Лопес летом 2022 года вышла замуж за Аффлека
Лопес летом 2022 года вышла замуж за Аффлека
Фото: jlo / Instagram

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес 29 октября разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в постели в прозрачном кружевном белье.

"Как 53? Скорее 23", – восхитились подписчики.

"Лучше оставить для мужа и спальни", – написали фолловеры.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, белье
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