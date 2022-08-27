Бульвар Шоубиз
 
27 августа, 2022
 
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Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет

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Лопес и Аффлек возобновили отношения в 2021 году
Лопес и Аффлек возобновили отношения в 2021 году
Фото: ЕРА

Американский актер Бен Аффлек во время свадебной вечеринки по случаю регистрации брака с американской певицей и актрисой Дженнифер Лопес, выступая перед гостями, упомянул их расставание 19 лет назад накануне свадьбы. Об этом со ссылкой на гостей вечеринки 24 августа сообщил таблоид US Weekly.

В публикации отмечается, что собеседник издания назвал речь Аффлека "страстной". Обращаясь к Лопес, актер заявил, что любит не только ее, но и ее детей от предыдущих отношений, которых назвал благословением и даром.

Аффлек отметил, что они родились на свет в том числе и благодаря тому, что они с Лопес расстались в 2003 году. По мнению актера, рождение детей является доказательством того, что все происходящее случается по какой-то причине.

Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия. 

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).

Теги: свадьба, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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