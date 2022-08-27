Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет

В публикации отмечается, что собеседник издания назвал речь Аффлека "страстной". Обращаясь к Лопес, актер заявил, что любит не только ее, но и ее детей от предыдущих отношений, которых назвал благословением и даром.

Аффлек отметил, что они родились на свет в том числе и благодаря тому, что они с Лопес расстались в 2003 году. По мнению актера, рождение детей является доказательством того, что все происходящее случается по какой-то причине.